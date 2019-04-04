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Doğal yaşamın güzelliği foto ve videokapana yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 09:34 | Son Güncelleme

BOLU Dağı'nda ormanlık bir alanda fotokapan ve videokapana yansıyan hayvanların görüntüleri doğal yaşamın güzelliğini gözler önüne serdi.

Doğal yaşamın güzelliği foto ve videokapana yansıdı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU Dağı'nda ormanlık bir alanda fotokapan ve videokapana yansıyan hayvanların görüntüleri doğal yaşamın güzelliğini gözler önüne serdi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu İl Müdürlüğü ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından doğal yaşamı inceleme projesi kapsamında Bolu Dağı'nda ormanlık alanlara fotokapan ve videokapanlar yerleştirildi. Fotokapan ve videokapana yansıyan görüntüler Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Görüntülerde ayı, kurt, geyik, ceylan gibi hayvanların doğal yaşamları yer aldı. En dikkat çekici görüntü ise Anadolu vaşağı oldu. Görüntüler, Bolu'daki doğal yaşamın güzelliğini gözler önüne serdi.
FOTOĞRAFLI

Doğal yaşamın güzelliği foto ve videokapana yansıdıDoğal yaşamın güzelliği foto ve videokapana yansıdıDoğal yaşamın güzelliği foto ve videokapana yansıdıDoğal yaşamın güzelliği foto ve videokapana yansıdı

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