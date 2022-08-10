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Doğal yolla zayıflamak için sıraya girdiler

10.08.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal yollardan zayıflamak isteyenler aktarlara ilgi gösteriyor. Zonguldak’ta doğal yollardan zayıflamayı tercih eden vatandaşlar, aktarlarda yer alan beşi bir yerde olarak adlandırılan karışıma ilgi gösteriyor. Beşi bir yerde olarak adlandırılan karışımın içinde biberiye, funda, kekik, mate, yeşilçay ve sinameki bitkileri yer alıyor.

Doğal yolla zayıflamak için sıraya girdiler

Zonguldak’ta vatandaşlar doğal yollardan zayıflamak için aktarları tercih ediyor. Vatandaşlar, aktarlarda yer alan beşi bir yerde olarak adlandırılan doğal karışımı satın alarak ayda 2 ila 2,5 kg zayıfladıklarını öne sürdü. Aktarlarda yer alan beşi bir yerde karışımın içerisinde, biberiye, funda, kekik, mate, yeşilçay ve sinameki yer alıyor. Bu karışım aktarlarda 15-20 TL aralıklarla satılıyor.

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"ÖDEM ATIYOR, YAĞ YAKIYOR"

Aktar Tahir Buyurucu, “En çok metabolizmayı çalıştıran ödem atan bitkiler var beşi yerde denilen. Biberiye, funda, kekik, mate, yeşilçay ve sinameki. Bunları karıştırıp sabah akşam içiyorsunuz. Ödem atıyor yağ yakıyor. Zayıflatıyor. Bu bitkileri kullananlar çok memnun. Devamlı kullanılır. Düzenli kullanıldığı takdirinde ise 2, 2,5 kg verdiriyor. Müşterilerimiz de baya memnunlar yağ yaktığını söylüyorlar. Fiyatı ise 15-20 TL satılıyor. Sağlığa hiçbir zararı yok. Bunlar içecek olarak içiliyor” dedi. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
ödem attıran çay
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