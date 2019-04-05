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Doğalgaz arama alanlarında inceleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 09:51 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürlüğü yetkilileri doğalgaz arama faaliyeti yapılan ve doğalgaz çıkartma işlemleri devam eden şantiyelerde incelemede bulundu.Tekirdağ’da doğalgaz arama faaliyeti yapılan ve doğalgaz çıkartma işlemleri devam eden şantiyeler Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürü İhsan Yüksel, Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Taner An, Çevre Mühendisleri Bahar Gül ve Özlem Tekin tarafından incelendi.İlk olarak Süleymanpaşa ilçesi Çırçırtepe mevkiinde yer alan ve halihazırda doğalgaz çıkartımı devam eden şantiyeler ile doğalgaz çıkartımı sonlandırılan şantiyeler gezildikten sonra Hayrabolu ilçesi doğalgaz arama işlemleri devam eden şantiyeye gidilerek çeşitli incelemeler yapıldı.Yerinde yapılan incelemelerde doğalgaz arama ve üretim süreçleri, atıklarının yönetimi, çevresel etkileri, üretim faaliyeti sonrası arazinin rehabilitasyonu ve doğaya yeniden geri kazanımı konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Doğalgaz arama alanlarında inceleme

Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürlüğü yetkilileri doğalgaz arama faaliyeti yapılan ve doğalgaz çıkartma işlemleri devam eden şantiyelerde incelemede bulundu.
Tekirdağ’da doğalgaz arama faaliyeti yapılan ve doğalgaz çıkartma işlemleri devam eden şantiyeler Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürü İhsan Yüksel, Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Taner An, Çevre Mühendisleri Bahar Gül ve Özlem Tekin tarafından incelendi.
İlk olarak Süleymanpaşa ilçesi Çırçırtepe mevkiinde yer alan ve halihazırda doğalgaz çıkartımı devam eden şantiyeler ile doğalgaz çıkartımı sonlandırılan şantiyeler gezildikten sonra Hayrabolu ilçesi doğalgaz arama işlemleri devam eden şantiyeye gidilerek çeşitli incelemeler yapıldı.
Yerinde yapılan incelemelerde doğalgaz arama ve üretim süreçleri, atıklarının yönetimi, çevresel etkileri, üretim faaliyeti sonrası arazinin rehabilitasyonu ve doğaya yeniden geri kazanımı konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Doğalgaz arama alanlarında inceleme

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