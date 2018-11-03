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Doğalgaz boru hattı, Hakkari'ye ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 10:59 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin kış aylarında havası kirli illerinden biri olan Hakkari'ye doğalgaz getirilmesi için yaklaşık 1 yıl önce başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Doğalgaz boru hattı, Hakkari'ye ulaştı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- TÜRKİYE'nin kış aylarında havası kirli illerinden biri olan Hakkari'ye doğalgaz getirilmesi için yaklaşık 1 yıl önce başlatılan çalışmalar tamamlandı. Yüklenici firmanın şantiye şefi Mikail Canizci, doğalgaz hattı döşeme çalışmalarının kar, rüzgar, soğuk hava, yağmur ve zorlu arazi şartlarına rağmen tamamladıklarını söyledi.
Hakkari kent merkezine doğalgazın getirilmesi için çalışmalara geçen yıl başlandı. BOTAŞ'ın 53 milyon 900 bin liraya ihalesini verdiği yüklenici firma VEMAK A.Ş. tarafından Van'ın Özalp İlçesi Erçek Mahallesi'nde başlatılan 203 kilometrelik yüksek basınç doğalgaz çelik boru hattı, 3 bin 800 rakımlı Berçelan Yaylası'ndan Hakkari merkeze ulaştırıldı. Final çalışmalarının yapıldığı 3 bin 800 rakımda ekipler, döşenen doğalgaz boru hatlarında kaynak ve test çalışmalarını da yaparak boruları kapattı. Çalışmaları bitiren ekipler, burada BOTAŞ ve yüklenici firma yetkilileri, iş makinelerine astıkları Türk Bayrağı ile hatıra fotoğrafı çekti.
Yüklenici firmanın şantiye şefi Mikail Canizci, doğalgaz boru hattı çalışmalarını zorlu arazi koşullarına rağmen tamamladıklarını belirterek ekiplere teşekkür etti. Canizci, "Biz bu projeye başlarken 3-4 yılda bitmez dediler. Ama biz VEMAK’ın güçlü makine parkıyla şu an 3800 rakımlı en yüksek dağlardan bile geçtik. Çalışmalarımızı yüksek rakımlı yerlerde bitirmiş bulunmaktayız. Biz bu hatta başlarken sadece boru hattı yapmakla kalmadık. Köylere servis yolları, bozduğumuz yolları, tüm su kanallarını da beraberinde tamamladık. Bu hattın en zor koşullarından biri ulaşım zorluluğuydu. Hakkari dağları bildiğiniz gibi Türkiye’nin en yüksek dağları. Ulaşım noktasında çok büyük sıkıntılar yaşadık. Ağır kış şartlarına rağmen biz tüm zorlukların üstesinden gelerek hattı yaklaşık 1 yıl içerisinde teslim ettik" dedi.
BOTAŞ Hakkari Doğalgaz Projesi Kontrol Amiri Fatih Gökhan da aşılmaz denilen dağları aştıklarını söyledi. Gökhan, "Karlı dağlar aşıldı. Zorlu arazi yapısına rağmen çalışmalarımızı tamamladık. Bu çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlara, bize yardımcı olan köylülere ve güvenliğimizi sağlayan güvenlik güçlerine teşekkür ediyoruz."dedi.
Bu arada, şehir merkezindeki doğalgaz altyapı çalışmaları da başlatıldı. Yüklenici firma tarafından kenttin Yeni Mahalle ve Gupsi mevkiindeki TOKİ konutlarına doğalgaz şebeke hatları döşenerek hazır hale getirildi.

FOTOĞRAFLI

Doğalgaz boru hattı, Hakkari'ye ulaştıDoğalgaz boru hattı, Hakkari'ye ulaştıDoğalgaz boru hattı, Hakkari'ye ulaştıDoğalgaz boru hattı, Hakkari'ye ulaştı

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