HABER

Doğalgaz boru hattı, Hakkari'ye ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 12:07 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin kış aylarında havası kirli illerinden biri olan Hakkari'ye doğalgaz getirilmesi için yaklaşık 1 yıl önce başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- TÜRKİYE'nin kış aylarında havası kirli illerinden biri olan Hakkari'ye doğalgaz getirilmesi için yaklaşık 1 yıl önce başlatılan çalışmalar tamamlandı. Yüklenici firmanın şantiye şefi Mikail Canizci, doğalgaz hattı döşeme çalışmalarının kar, rüzgar, soğuk hava, yağmur ve zorlu arazi şartlarına rağmen tamamladıklarını söyledi. Hakkari kent merkezine doğalgazın getirilmesi için çalışmalara geçen yıl başlandı. BOTAŞ'ın 53 milyon 900 bin liraya ihalesini verdiği yüklenici firma VEMAK A.Ş. tarafından Van'ın Özalp İlçesi Erçek Mahallesi'nde başlatılan 203 kilometrelik yüksek basınç doğalgaz çelik boru hattı, 3 bin 800 rakımlı Berçelan Yaylası'ndan Hakkari merkeze ulaştırıldı. Final çalışmalarının yapıldığı 3 bin 800 rakımda ekipler, döşenen doğalgaz boru hatlarında kaynak ve test çalışmalarını da yaparak boruları kapattı. Çalışmaları bitiren ekipler, burada BOTAŞ ve yüklenici firma yetkilileri, iş makinelerine astıkları Türk Bayrağı ile hatıra fotoğrafı çekti. Yüklenici firmanın şantiye şefi Mikail Canizci, doğalgaz boru hattı çalışmalarını zorlu arazi koşullarına rağmen tamamladıklarını belirterek ekiplere teşekkür etti. Canizci, "Biz bu projeye başlarken 3-4 yılda bitmez dediler. Ama biz VEMAK’ın güçlü makine parkıyla şu an 3800 rakımlı en yüksek dağlardan bile geçtik. Çalışmalarımızı yüksek rakımlı yerlerde bitirmiş bulunmaktayız. Biz bu hatta başlarken sadece boru hattı yapmakla kalmadık. Köylere servis yolları, bozduğumuz yolları, tüm su kanallarını da beraberinde tamamladık. Bu hattın en zor koşullarından biri ulaşım zorluluğuydu. Hakkari dağları bildiğiniz gibi Türkiye’nin en yüksek dağları. Ulaşım noktasında çok büyük sıkıntılar yaşadık. Ağır kış şartlarına rağmen biz tüm zorlukların üstesinden gelerek hattı yaklaşık 1 yıl içerisinde teslim ettik" dedi. BOTAŞ Hakkari Doğalgaz Projesi Kontrol Amiri Fatih Gökhan da aşılmaz denilen dağları aştıklarını söyledi. Gökhan, "Karlı dağlar aşıldı. Zorlu arazi yapısına rağmen çalışmalarımızı tamamladık. Bu çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlara, bize yardımcı olan köylülere ve güvenliğimizi sağlayan güvenlik güçlerine teşekkür ediyoruz."dedi. Bu arada, şehir merkezindeki doğalgaz altyapı çalışmaları da başlatıldı. Yüklenici firma tarafından kenttin Yeni Mahalle ve Gupsi mevkiindeki TOKİ konutlarına doğalgaz şebeke hatları döşenerek hazır hale getirildi.

PARTNEROtomotiv devi batıyor mu?Otomotiv devi batıyor mu?
124 kilo verip, hayallerine kavuştu124 kilo verip, hayallerine kavuştu
Isınmak için kovada odun yakan çift zehirlendi: 1 ölüIsınmak için kovada odun yakan çift zehirlendi: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası kavga çıktı!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası kavga çıktı!

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

Sokak ortasında kız arkadaşına dehşeti yaşattı!

Sokak ortasında kız arkadaşına dehşeti yaşattı!

Serenay Aktaş derin yırtmaçlı elbisesi için açıklama yaptı!

Serenay Aktaş derin yırtmaçlı elbisesi için açıklama yaptı!

İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı

İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Bakan Ersoy'dan çok sert mesaj: Yanlarına kar kalacağını sanmasınlar

Bakan Ersoy'dan çok sert mesaj: Yanlarına kar kalacağını sanmasınlar

Mazgalın içine ekmek atıp balık avladılar

Mazgalın içine ekmek atıp balık avladılar

İstanbul'da terör operasyonu! Gözaltılar var

İstanbul'da terör operasyonu! Gözaltılar var

Sağ yakalanan teröristin üzerinden çıktı! Akılalmaz taktik

Sağ yakalanan teröristin üzerinden çıktı! Akılalmaz taktik

İstanbul'da korkutan yangın! Yaralılar var

İstanbul'da korkutan yangın! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.