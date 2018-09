DOĞALGAZ DAĞITIMI İÇİN İLK KAZMAYI BAKAN KASAPOĞLU VURDU

'KULA'YA HİZMET ETMEK GERÇEKTEN ÖNEMLİ BİR ONUR'

Kula'nın Antik Yunan'dan bugüne hem ticari hem sosyal hareketlilik bakımından daima aktif bir şehir olduğuna dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, "Kula, gün gelmiş zorluklar yaşamış, gün gelmiş işgallere maruz kalmıştır. Fakat her seferinde üstündeki ölü toprağını savurmayı bilmiş, yarınlara her daim aynı inanç ve kararlılıkla yürümüştür. Kula efelerinin torunları dün canları pahasına istiklal müdafaasında yiğitçe mücadele ettiler. Biliyoruz ki bugün de memleketimizin istikbali ve bekası için aynı inançla üretiyorlar ve çalışıyorlar. Kula'ya hizmet etmek gerçekten önemli bir onur. Bu memleketin her karış toprağına hizmet etmeyi bir borç, bir onur addediyoruz. Spor Toto Başkanlığı görevimdeyken, Kula'nın çocukları, Kula'nın gençleri için yarım kalmış okul inşaatlarımızdan spor tesisine kadar değişik hizmetlere vesile olduk. İnşallah bundan sonra da Kula'mızın gençlerinin ve çocuklarının sosyal, kültürel ve sportif alanlarda gelişimi ve yarınlarda daha donanımlı bireyler olması için elimizden gelen katkıyı ardına kadar göstereceğiz ve var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.