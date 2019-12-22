Doğalgaz faturalarını yüzde 25 düşüren sistem

Ev ve iş yerlerindeki kombilerin performansını arttırmak üzere geliştirilen yüzde 100 yerli Turbokom yoğuşma sistemi, yüzde 25’e varan yakıt tasarrufu sağlıyor.

Turbokom, kombinin yanması için dışarıdan aldığı soğuk havayı bacadan atılan atık gazın ısı ile ısıtarak yanma odasına sıcak gönderen harici bir yoğuşma sistemi. KOSGEB endüstriyel uygulama desteği ile 5 yıllık bir çalışmanın ürünü olan yoğuşma sisteminin Türkiye’nin dört bir yanında kullanılmaya başlandığını ifade eden Fikret Baş, “Yoğuşmasız kombilerden atılan gazlardaki ısının geri kazanımını sağlamak istedik. Yapmış olduğumuz test ve çalışmalar sonunda da böyle bir ürün ortaya çıktı. Ar-Ge çalışmalarımızın sonunda da bilim kurulundan geçen sistem üretime layık görüldü. Hermetik yoğuşmasız ve yarı yoğuşmalı kombiler için üretilen harici yoğuşma sistemini 2017 yılında seri üretmeye başladık. Sistem bacadan atılan atık gazın ısısını işleyerek kombinin yanma odasına geri çevirmektedir” dedi.

“Yakıt tasarrufunun yanı sıra çevre dostu”

Eski bacanın yerine takılan sistemin birçok kazanımları olduğunu ifade eden Baş, “Dışarıdan kombilere giren havanın derecesi düştükçe, kombilerin çalışması ve dolayısıyla doğalgaz yakıt giderleri artar. Turbokom sayesinde performanslı çalışan kombilerde bu giderler düşmektedir. Dışarı atacağı ısıyı kendi içinde kullanan sistem sayesinde yüzde 25’e varan yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Atık havanın dışarıya çıkmasının asgariye indirilmesiyle doğaya daha az zarar vermektedir. Baca içinde hava ısınarak kombinin içerisine ulaştığından soğuk havalarda cihaz nem ve toz almadığı için kombinin ömrü uzar. Kombinin çalışma sistemini hiçbir şekilde etkilemez” diye konuştu.