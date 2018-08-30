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Doğalgaz hattı kazısında toprak kayması: 2 işçi ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2018 19:34 | Son Güncelleme

 TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, doğalgaz hattı için kanal kazısı yapan işçiler Mümin Sevinç ile Hüseyin Erol, toprak kayması sonucu ağır yaralandı.

Doğalgaz hattı kazısında toprak kayması: 2 işçi ağır yaralı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, doğalgaz hattı için kanal kazısı yapan işçiler Mümin Sevinç ile Hüseyin Erol, toprak kayması sonucu ağır yaralandı.
Olay, Çorlu'nun Kazimiye Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İşçiler Mümin Sevinç ile Hüseyin Erol, doğalgaz hattı için kanal kazısı yaparken, toprak kayması meydana geldi. İki işçi toprak altında kaldı. Olayı gören diğer işçiler, arkadaşlarını kurtarmaya çalışırken, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Mümin Sevinç ile Hüseyin Erol'u toprak altından çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılar Mümin Sevinç ile Hüseyin Erol'un sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis, soruşturma başlattı.

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Doğalgaz hattı kazısında toprak kayması: 2 işçi ağır yaralıDoğalgaz hattı kazısında toprak kayması: 2 işçi ağır yaralıDoğalgaz hattı kazısında toprak kayması: 2 işçi ağır yaralıDoğalgaz hattı kazısında toprak kayması: 2 işçi ağır yaralı

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