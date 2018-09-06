HABER

Doğalgaz santraline yıldırım düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 16:24 | Son Güncelleme

AVCILAR'DA doğalgaz santraline yıldırım düştü.

Doğalgaz santraline yıldırım düştü

Ersan SAN-İSTANBUL,(DHA)
AVCILAR'DA doğalgaz santraline yıldırım düştü.
Elektrik Üretim A.Ş'ye ait doğalgaz kombine çevrim santraline yıldırım düştü. İhbar üzerine olay yerine Avcılar ve Yakuplu itfaiye ekipleri sevk edildi. Tesiste maddi hasar meydana gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiyenin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
fotoğraflı

Doğalgaz santraline yıldırım düştüDoğalgaz santraline yıldırım düştü

PARTNER'Evde kocaman bir boşluk...''Evde kocaman bir boşluk...'
GÜNCELLEME - Karabük'te trafo merkezinde yangınGÜNCELLEME - Karabük'te trafo merkezinde yangın
Boğazı çamur kapladıBoğazı çamur kapladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Çetiner öldürüldü

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Çetiner öldürüldü

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Avcılar'da doğalgaz santraline yıldırım düştü

İstanbul Avcılar'da doğalgaz santraline yıldırım düştü

Devlet Bahçeli'den zehir zemberek açıklama

Devlet Bahçeli'den zehir zemberek açıklama

Kahramanmaraş'ta korku dolu dakikalar! Kimse ikna edemedi

Kahramanmaraş'ta korku dolu dakikalar! Kimse ikna edemedi

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na büyük ayıp!

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na büyük ayıp!

İstanbul'da trafiği birbirine kattı, polislere direndi

İstanbul'da trafiği birbirine kattı, polislere direndi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çok çarpıcı öneri!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çok çarpıcı öneri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.