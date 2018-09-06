Ersan SAN-İSTANBUL,(DHA)

AVCILAR'DA doğalgaz santraline yıldırım düştü.

Elektrik Üretim A.Ş'ye ait doğalgaz kombine çevrim santraline yıldırım düştü. İhbar üzerine olay yerine Avcılar ve Yakuplu itfaiye ekipleri sevk edildi. Tesiste maddi hasar meydana gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiyenin çalışmaları devam ediyor.

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