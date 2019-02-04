HABER

Doğalgaz şirketinden gelen 'Borcunuz var' mesajı Kütahya'yı karıştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 22:56 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da doğalgaz dağıtım şirketi tarafından abonelerinin cep telefonlarına gönderilen, "Aboneliğinize ait borcunuzdan dolayı doğalgazınızın kesileceğinden lütfen başvuru yapın.

Doğalgaz şirketinden gelen 'Borcunuz var' mesajı Kütahya'yı karıştırdı

KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA'da doğalgaz dağıtım şirketi tarafından abonelerinin cep telefonlarına gönderilen, "Aboneliğinize ait borcunuzdan dolayı doğalgazınızın kesileceğinden lütfen başvuru yapın. Ödeme yaptıysanız bu mesajı dikkate almayınız" mesajı üzerine yüzlerce kişi şirketin önüne geldi.
Doğalgaz dağıtım şirketi tarafından bugün abonelerine gönderilen mesaj şehri karıştırdı. Cep telefonlarında, "Aboneliğinize ait borcunuzdan dolayı doğalgazınızın kesileceğinden lütfen başvuru yapın" mesajını okuyan yüzlerce kişi şirketin Ali Paşa Mahallesi Belediye Sokak'taki binasına geldi. Şirket yetkilileri, operatör değişikliği yaptıkları için birkaç kişiye deneme mesajı göndermek isterken yanlışlıkla tüm abonelere gönderildiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Doğalgaz şirketinden gelen 'Borcunuz var' mesajı Kütahya'yı karıştırdıDoğalgaz şirketinden gelen 'Borcunuz var' mesajı Kütahya'yı karıştırdıDoğalgaz şirketinden gelen 'Borcunuz var' mesajı Kütahya'yı karıştırdı

PARTNER Uykusuzluk problemi çekiyorsanız bir de bunu deneyin Uykusuzluk problemi çekiyorsanız bir de bunu deneyin
Başkan yardımcısı kanser gününde kansere yenik düştüBaşkan yardımcısı kanser gününde kansere yenik düştü
Bucak'ta 300 kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu (3)Bucak'ta 300 kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti

Suudi Arabistan'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burdur'un Bucak ilçesi diken üstünde! Herkes hastaneye koştu

Bir ilçe diken üstünde! Herkes hastaneye koştu

Erzincan'ın İliç ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem!

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan IMF çıkışı!

İbrahim Kalın'dan IMF çıkışı!

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı

Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı

Her biri yarım tonluk, karaya vurdular

Her biri yarım tonluk, Bursa'da karaya vurdular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.