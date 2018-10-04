"Doğalgaz ve elektrik fiyatları eski tutarına çekilsin"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Erdoğan 'nerede fiyatlarda ciddi manada oynama varsa gereğini yapmak devlet olarak görevimiz.' diyor. İlk olarak ciddi manada oynama olan doğalgaz ve elektrik fiyatlarını eski tutarına çeksin." dedi.

Ağbaba, Mecliste ekonomik gelişmeler ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu basın toplantısına, Batman'da 7 askerin şehit olduğu terör saldırısını kınayarak ve başsağlığı dileklerini ileterek başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kriz mriz yok." sözlerinin aksine ülkenin ağır bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu savunan Ağbaba, "yerli ve milli" vurgusu yapan Hükümetin, ekonominin başına ABD'li bir danışmanlık firmasını getirdiğini, bu şirkete yüzmilyonlarca lira ödeneceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Hükümetin "kabile yönetiminden kabine yönetimine geçmesi gerektiğini" ifade eden Ağbaba, ekonomik krizin ve Yeni Ekonomi Programı'nın işçi ve emekçiyi etkilediğini iddia etti.

Ağbaba, "Emekçilere acı bir reçete hazırlanıyor. YEP'e göre 2019 yılındaki 60 milyar liralık kemer sıkma kalemlerinin 10,1 milyar lirasının sosyal güvenlik alanında yapılması öngörülüyor. Tam tamına yüzde 17'lik kısmı emekçilerin sırtına yüklemeye çalışıyor. Bizim tavsiyemiz, işçinin fakirin fukaranın üzerine yıkacağına, kendi yandaş işadamlarına kendi çetelerine bu bedeli ödetmesi daha sağlıklı olur çünkü bu krizin sebebi işçiler, emekçiler değil, yıllardır kendi yandaşlarına uygulamış olduğu politikalardır." diye konuştu.