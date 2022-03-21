Doğalgaz desteği ile ilgili açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ihtiyaç sahipleri için ısınma desteği olarak doğalgaz yardımı yapılacağını ifade etmişti. Bakan Yanık tarafından yapılan açıklamaya göre; söz konusu ödemeler, senelik 450 Türk Lirası ile bin 150 Türk Lirası arasında 4 milyon haneye yapılacak. Bu kapsamda Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak, yattı mı? Doğalgaz yardımı ne kadar? Kimler alabilecek? Nasıl başvurulur? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Doğalgaz desteği başvurusuna ilişkin ayrıntılara haberimizde yer verdik.

DOĞALGAZ YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında başvurusu kabul edilen vatandaşlar, destekten yararlanabilecek. Söz konusu şartlara uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 TL ile bin 150 TL arasında değişiklik gösterecek.

Doğal gaz yardımı ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesi planlanıyor. -Başvurusu kabul eden vatandaşlar, PTT’ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek ödeme alabilecek.

DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kömür yardımlarını uzun süredir yaptıklarını belirterek, doğalgaz ile ilgili de bir çalışma yaptıklarını bunun sonuncunda doğalgaz desteği vereceklerini ifade etmişti.

Bakan Yanık açıklamasında "1,8 milyar lira kömür desteği verdik. doğal gazda 4 milyon haneyi hedefliyoruz, destekten yararlanabileceklerini düşünüyoruz. Şubat'ın ikinci yarısında başvuruları alacağız ve Mart ayında destekleri vereceğiz. Yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında yardım yapacağız... Hangi başlıkta sosyal yardım yararlanıcısı olacağını belirleyeceğiz vatandaşlarımızın. Şöyle bir algı alıştırma peşindeler, oy peşinde diye fakat biz herkese bu desteği vereceğiz. Şu anda 48 ayrı başlıkta vatandaşlarımıza destek sağlıyoruz. Bunların her birinin standartları belli. Bunda çok iddialıyız. Bizim sosyal yardım kullanıcısı gruplarımızın kendi içinde çok farklı segmentleri var. Bir kısmı ısınma desteği, bir kısmı eğitim yardımı gibi. Biz şuanda şunu yapıyoruz. Özellikle sosyal yardım yararlanıcısı vatandaşlarımızın hangi alanda ihtiyaçları varsa bunları tespit edip, bunların değerlendirilmesini sağlıyoruz." ifadelerine yer vermişti.

Doğalgaz yardımına ilişkin yapılan açıklamaya göre; destek ödemeleri yıllık 450 Türk Lirası ile bin 150 Türk Lirası arasında 4 milyon haneye yapılacak.

DOĞALGAZ YARDIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Doğalgaz desteği başvurusu için öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı E-Devlet ekranı üzerinden sosyal yardım formunun doldurulmuş olması gerekmektedir. Sosyal yardım formu doldurulmayan vatandaşların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Şubat'ın ikinci yarısında başvuruları alacaklarını ve Mart ayında destek ödemelerini vereceklerini söyleyen Bakan Yanık konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Hangi başlıkta sosyal yardım yararlanıcısı olacağını belirleyeceğiz vatandaşlarımızın. Şöyle bir algı alıştırma peşindeler, oy peşinde diye fakat biz herkese bu desteği vereceğiz. Şu anda 48 ayrı başlıkta vatandaşlarımıza destek sağlıyoruz. Bunların her birinin standartları belli. Bunda çok iddialıyız. " ifadelerini kullandı.

E-DEVLET DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI

Doğalgaz desteği başvurusu için öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı E-Devlet ekranı üzerinden sosyal yardım formunun doldurulmuş olması gerekmektedir. Sosyal yardım formu doldurulmayan vatandaşların başvurusu değerlendirme dışı kalabilecektir.

https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti

