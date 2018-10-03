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"Doğalgazda ÖTV kaldırılsın"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 12:06 | Son Güncelleme

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın: - "Bir kanun teklifi hazırladık. Bu kanun teklifi ile doğalgazdaki KDV oranını yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz. ÖTV'yi de kaldırıyoruz"

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, "Bir kanun teklifi hazırladık. Bu kanun teklifi ile doğalgazdaki KDV oranını yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz. ÖTV'yi de kaldırıyoruz. Bütün milletvekillerinden destek bekliyorum." dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Akın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Milletin zam tufanı ile karşı karşıya kaldığını" öne sürerek, "Zam tufanı evdeki ocakları söndürdü. Zaten millet ocakları yakamıyordu. Şimdi ocakları tamamen söndürecekler. Çok zor bir kış dönemi geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Son bir yılda konutlarda elektriğe yüzde 45, doğalgaza ise yüzde 35 oranında zam yapıldığını belirten Akın, sanayide elektriğe yapılan zammın ise yüzde 100'e ulaştığını aktardı.

- "Doğalgazda KDV yüzde 18'den yüzde 1'e insin"

Dört kişilik bir ailenin elektrik faturasının 137 lira, doğal gaz faturasının ise 190 lira olduğunu savunan Akın, "Bu rakam asgari ücretin dörtte birine denk geliyor. Buradan AK Parti milletvekilleri başta olmak üzere, bütün milletvekillerine bir duyuruda bulunmak istiyorum. Bir kanun teklifi hazırladık. Bu kanun teklifi ile doğalgazdaki KDV oranını yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz. ÖTV'yi de kaldırıyoruz. Herkesten destek bekliyorum." diye konuştu.

Yeni ekonomi programının iflas ettiğini belirten Akın, dolar ile yapılan ihalelerin TL olarak düzenlenmesi gerektiğini bildirdi.

Akın, bir gazetecinin, yerel seçimlerde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olup olmayacağı şeklindeki sorusu üzerine, Balıkesir milletvekili olduğunu ve partinin yetkili organları ile genel başkanın böyle bir görev vermesi durumunda görevden kaçmayacağını kaydetti.

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CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın TBMM basın toplantısı

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