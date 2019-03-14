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Doğalgazı açıp intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 00:29 | Son Güncelleme

 BURSA'nın İnegöl ilçesinde çocuklarıyla tartıştığı gerekçesiyle doğalgazı açarak intihar etmek isteyen Fatma M.

Doğalgazı açıp intihara kalkıştı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde çocuklarıyla tartıştığı gerekçesiyle doğalgazı açarak intihar etmek isteyen Fatma M. (49), İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İnegöl'ün Akhisar Mahallesi'nde Fatma M. (49), evin üst katında oturan çocuklarıyla tartıştı. Tartışmanın ardından dairesine giden Fatma M., intihar etmek için ocaktaki doğalgazı açtı. Kokunun üst kata gelmesi üzerine şüphelenen Fatma M.'nin çocukları durumdan şüphelenerek annelerinin dairesine gitti. Mutfağa giden Fatma M.'nin çocuklarından M.M. annesini baygın halde buldu. M.M.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplrinin ilk müdahalesinin ardından Fatma M. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesine alınan Fatma M.'nin sağlık durumun iyiye gittiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Doğalgazı açıp intihara kalkıştı

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