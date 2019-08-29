HABER

Doğan Akhanlı’ya Goethe Madalyası ödülü

29.08.2019 13:38 | Son Güncelleme

Türk asıllı Alman Yazar Doğan Akhanlı, Weimar kentinde Goethe madalyası ile ödüllendirildi.

Doğan Akhanlı’ya Goethe Madalyası ödülü

Akhanlı 2017 yılında, Türkiye’nin Interpol üzerinden çıkarttığı tutuklama kararı nedeniyle İspanya’da gözaltına alınmıştı.Almanya'da yaşayan yazar Doğan Akhanlı Weimar kentinde, daha önce kazandığı açıklanan Goethe Madalyası'nı aldı. İranlı sanatçı Şirin Neşat ve Moğol yayımcı Enkhbat Roozon ile bu ödüle layık görülen Akhanlı tatil için gittiği İspanya'da, Türkiye'nin Interpol üzerinden kırmızı bültenle çıkarttığı arama kararı nedeniyle 2017 yılında gözaltına alınmış ancak daha sonra Türkiye'ye iade edilmemiş ve serbest bırakılmıştı.

Akhanlı'yı ödüle layık gören komisyon, yazarın roman ve tiyatro oyunlarında tarihteki şiddet olaylarını ve insan haklarının bölünmezliğini konu ettiğini, ayrıca sürekli toplumlar arası uzlaşma için, özellikle de Türklerle Kürtler ve Ermeniler arasındaki uzlaşma için çaba gösterdiğini vurguladı.

Edebiyat ve sanatın siyasete etkisi

Goethe Enstitüsü Başkanı Klaus-Dieter Lehmann da ödül töreninde yaptığı konuşmada, ödüllendirilen tüm isimlerin şahıslarına yönelik riskleri ve kişisel dezavantajları gözardı ederek çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi. Thüringen Eyalet Kültür Bakanı Benjamin-Immanuel Hoff da, Goethe Madalyası ödül törenlerinde her yıl, edebiyat ve sanatın siyaset için ne denli büyük bir önem taşıdığının görüldüğünü ve bunun hem bugün hem de geçmiş yüzyıllar için ve aynı zamanda hem Almanya hem de tüm dünya için geçerli olduğunu dile getirdi.

Goethe'nin doğum gününde tören

Almanya devletinin resmi onur madalyası olma özelliğine sahip Goethe Madalyası geleneksel olarak her yıl, bu madalyaya adını veren Alman edebiyatının en büyük isimlerinden Johann Wolfgang von Goethe'nin doğum günü olan 28 Ağustos tarihinde, özellkle eserleriyle uluslararası yakınlaşmaya katkı sunan isimlere veriliyor. Bu yıl aynı zamanda Goethe'nin 270. doğum günü kutlanıyor.

dpa,epd / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi
Rus yapımı insansı robot Erdoğan'ı tanımadıRus yapımı insansı robot Erdoğan'ı tanımadı
Dünya bu gemiyi konuşmuştu! Çok tartışılacak Türkiye iddiasıDünya bu gemiyi konuşmuştu! Çok tartışılacak Türkiye iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Anne ve babası kavga ederken araya girdi canından oldu!

Anne ve babası kavga ederken araya girdi canından oldu!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rus yapımı insansı robot Erdoğan'ı tanımadı

Rus yapımı insansı robot Erdoğan'ı tanımadı

Cebelitarık’tan ayrılan İran tankeri Adrian Darya 1'in Türkiye karasularına girdiği iddia edildi

Dünya bu gemiyi konuşmuştu! Çok tartışılacak Türkiye iddiası

Meksika’daki gece kulübü saldırısında ölü sayısı 26’ya yükseldi

Meksika’daki gece kulübü saldırısında ölü sayısı 26’ya yükseldi

Türk tırları 12 gündür Suudi Arabistan'da bekletiliyor

Türk tırları 12 gündür Suudi Arabistan'da bekletiliyor

Kaşıkçı cinayetinin kilit ismi Kahtani’nin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası

Kaşıkçı cinayetinin kilit ismi zehirlenerek öldürüldü mü?

Her 5 yılda bir oluyor! 20 bin futbol sahası büyüklüğünde

Her 5 yılda bir oluyor! 20 bin futbol sahası büyüklüğünde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.