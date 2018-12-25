Doğan bebeklerin neden çoğu erkek?

Her yıl, dünyanın çok büyük bir kısmında kız bebeklerden daha çok sayıda erkek bebek dünyaya geliyor. Peki, neden?

İngiltere ve Galler'de kayıtların tutulmaya başlandığı 1838'den bu yana her yıl daha çok sayıda erkek bebek doğdu.

Bir yıl bile, dünyaya gelen kız çocuklarının sayısı, erkekleri geçemedi.

Örneğin, 2017'de İngiltere ve Galler'de 348.071 erkek bebek dünyaya gelirken, 331. 035 kız bebek doğdu. Kabaca 17 binlik bir fark.

Bu da yaklaşık 180 yıldır tekrarlanan bir istatistik.

Aslında her 105 erkek bebek doğumuna karşın 100 kız çocuğu doğal ve normal bir oran.

Bu eğilim dünyanın birçok yerinde aynı. Ancak, Çin ve Hindistan gibi ülkelerde erkek çocuk daha çok istendiğinden bu fark daha da açılıyor.

Aslında bu oran 17. yüzyıldan bu yana biliniyor.

Bu oranın nedeni, hala tam olarak anlaşılamadı. Ancak bazı teoriler var.

Evrim süreci

İlk teori, evrim sürecinde yetişkinlikte eşit sayıda kadın ve erkek olabilmesi için biraz daha fazla sayıda erkek bebeğin dünyaya geliyor olması.

Bunun nedeniyse, erkek olmanın tehlikeleri. Erkeklerin çocuklukta veya yaşamın diğer evrelerinde, kazalar, alınan riskler, intihar ve sağlık sorunlarından ölme ihtimali kadınlara göre daha yüksek.