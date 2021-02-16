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Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti

16.02.2021 17:43 | Son Güncelleme:
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Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti.

İlk belirlemelere göre, Cüceloğlu İstanbul’daki evinde düşüp kafasını yere çarpması sonucunda öldü.Tanınmış psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu 83 yaşında hayatını kaybetti. Cüceloğlu, İstanbul’un Beşiktaş semtinde yaşadığı evinde vefat etti.

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce anjiyo olan Cüceloğlu, Beşiktaş Akatlar'daki evinde yürürken ayağının takılması sonucu başının üzerine düştü. Evdeki görevli durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri Cüceloğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Cüceoğlu'nun evinde adli tabip, savcı ve polis ekipleri incelemede bulundu.

Cüceloğlu Twitter'daki son paylaşımını vefatından birkaç saat önce yapmıştı.

Doğan Cüceloğlu kimdir?

Cüceloğlu, 1938 yılında Mersin’in Silifke ilçesinde 11 çocuklu bir ailenin 11'inci çocuğu olarak dünyaya geldi. Ankara ve Kırklareli'nde liseyi bitiren Cüceloğlu, İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.

Ardından ABD'de Illinois Üniversitesi'nde Bilişsel Psikoloji dalında doktorasını tamamlayan Cüceloğlu, 1980-1996 yılları arasında ABD Fullerton’daki California Eyalet Üniversitesi'nde görev aldı.

1996'dan bu yana Türkiye'de seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları düzenleyen Cüceloğlu, 1990'dan itibaren kitaplarını Türkçe olarak yayınladı. Yıldız Cüceloğlu ile evli olan uzman psikolog Doğan Cüceloğlu'nun ilk evliliğinden Ayşen, Elif ve Timur adında üç cocuğu bulunuyor.

Anka,DHA/DÇÜ,BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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