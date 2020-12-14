Özellikle son yıllarda kitaplarına olan ilginin artmasıyla beraber arama motorlarında da Doğan Cüceloğlu kimdir sorusunun çoğaldığı görülür. Kendisi lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde, doktorasını Illinois Üniversitesi'nde tamamlayan iletişim psikolojisi uzmanıdır. Mesleğinin ilerleyen yıllarında uzmanlık alanından esinlenerek kaleme aldığı eserlerle yazar kimliğine sahip olur.
1938 yılında Mersin'in Silifke ilçesinde dünyaya gelen yazar, 11 kardeşin sonuncusudur. Mersin'de doğduğunu bilsek de Doğan Cüceloğlu nereli sorusunun tek bir yanıtı yoktur. Nitekim ortaokul yıllarını orada geçirip lise eğitimi için Ankara'ya ve Kırklareli'ne gider. İstanbul Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra ise ABD'ye gidip Illinois Üniversitesi'nde doktora eğitimi alır. Bu eğitim serüveni sürerken ne yazık ki Doğan Cüceloğlu anne kavramından yoksundur. Henüz 10 yaşındayken annesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşar ve ölümün ne anlama geldiğini öğrendiğini ifade eder.
İletişim psikolojisi alanındaki uzmanlığını alma amacıyla Amerika'ya giden yazarımız, 11 yıl evli kaldığı eşiyle tanışır. Doğan Cüceloğlu biyografi başlığı altında fazla yer verilmeyen bu konu, kendi sözleriyle açığa kavuşur. O yıllarda tıpkı kendisi gibi eşi Emily de doktora öğrencisidir. Çiftin Ayşen, Timur ve Elif isimlerinde üç çocuğu dünyaya gelir. Ancak yazar, o yıllara üzüntüyle bakar. Bunu, kendisinin Silifke'de doğup büyümesiyle; Emily'nin ise Kaliforniya kültürüyle yetişmesiyle açıklar. Kendisine göre Silifke'nin kültüründeki evlilik unsuru, eş ve baba figürü Emily'nin yaşadığı çevreye uygun değildir. Bu kültürden çıkan yazar, Amerikalı bir feministe acı çektirdiğini ifade eder. O acılardan hareketle ise kendisini yazar diye tanımlamamızı sağlayan kitaplarını kaleme almaya başlar.
Uzun süre eşine ve çocuklarına ızdırap çektirdiğini düşünen Doğan Cüceloğlu, aslında ailesiyle beraber acı çeker. Öyle ki, zamanla bu acıdan beslenerek kitaplar yazmaya başlar. O yılların ilk meyvesi ise İnsan İnsana isimli eser olur. Böylelikle eserlerini kaleme alma sürecinde hem bilgi açısından hem de insani yönlerinin gelişmesi bakımından yol kateder. Bir taraftan doktora eğitimini tamamlayıp uzmanlığını alır. Böylelikle üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlar. Türkiye'de uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi kadrosunda yer alır. Kazandığı Fulbright Bursu ile yolu yeniden Amerika'ya düşer. Berkeley'de Kaliforniya Üniversitesi'nde öğretim üyeliği görevine devam eder. Bir yıllık görevin ardından on altı yıl boyunca ABD'nin farklı bir üniversitesinde iş yaşamını sürdürür. Bu yıllardan edindiği deneyimlerden yararlanarak kitap yazma serüvenini genişletir. Kısa zamanda çok sayıda kitabın yazarı olur.
Bilim insanı, iletişim psikolojisi uzmanı olmasının yanı sıra Doğan Cüceloğlu halk tarafından yazarlığıyla tanınır. Özellikle öğretim üyeliğinden sonra verdiği seminerlerin, konferansların, yaptığı konuşmaların artmasıyla daha tanınır hâldedir. Zamanla güçlü bir okur kitlesi kazanır. Pek çok kitap fuarında aranan isim hâline gelir. Ebeveynler ve öğretmenler çocuklara olan tutumlarıyla ilgili bu eserlere başvurmaya başlar. Eserlerinin bilimsel tarafının olmasının yanında anlaşılır dile sahip olması da okur kitlesinin genişleme sebeplerindendir. Öyle ki eserler yetişkinlere hitap etmesinin yanında gençlerin de okuyup faydalanabildiği türdendir. Bütün bu eserlere şu örnekler verilebilir: Öğretmenim Bir Bakar Mısın?, Evlenmeden Önce, Geliştiren Anne-Baba, Derviş'in Aklı, Gerçek Özgürlük, İçimizdeki Çocuk, Başarıya Götüren Aile…
Kendini birbirinden farklı alanlarda geliştirip ilerleten Doğan Cüceloğlu yıllardan beri bilgisini insanlara aktarmaya çabalar. Bunun yolu kimi zaman üniversitelerden geçerken kimi zaman konferans salonlarından ya da kitaplardan geçer. Söyleşilerine dinleyici olduğunuz andan itibaren öğrenmeye başlarsınız. Kitapları, söyleşileri iletişim, aile, evlilik, ebeveyn-çocuk, öğretmen-öğrenci ilişkisi gibi konular üzerinedir. Uzmanlık alanı iletişim psikolojisi olduğu için hayatın birçok unsuru bu alana dâhildir. İnsanların bu konuya olan ilgisi de artmaya devam ettikçe farklı bilgi kaynaklarına yönelme görülür. Bu noktada uzmanımızın öğretim üyesi kimliğini yazarlıkla birleştirmesi önem taşır. Nitekim eserlerinde yer verdiği bilgiler bilime dayanır. Dolayısıyla okuyucu, edindiklerini güvenle hayatına uygulayabilir. Yirmiden fazla kitaba sahip yazarın eserlerini kitapçıların kişisel gelişim bölümünde bulmanız mümkündür. İlgilendiğiniz alana göre eserler arasında seçim yapabilirsiniz. Örneğin ebeveyn olarak seçim yapmayı düşünürseniz "Geliştiren Anne-Baba" isimli eser önerilebilir. İlerleyen çağ ile birlikte ebeveynlerin çocuklarını anlayabilmesine yardımcı olan bu kitapta nasıl bir yaklaşım sergilemeniz gerektiğini okuyabilirsiniz. Eğer öğretmenseniz seçiminizi "Öğretmenim Bir Bakar Mısın?" eserinden yana yapabilirsiniz. Kitap, değişen teknolojinin ve eğitim sisteminin içinde yer alan öğretmenlerin buna uyum sağlayabilmelerini amaçlar. Böylelikle öğretmen-öğrenci iletişiminizi koruyabilir, çağa ayak uydurmada yaşadığınız problemleri çözebilirsiniz. Yazarın eserleri arasında gezinen bir genç iseniz "İyi Düşün Doğru Karar Ver" yerinde bir seçim olur. Eserde yer alan Timur ve Yakup arasında gerçekleşen diyalog aracılığıyla gençlere tavsiyeler sunulur. Yolunu nasıl çizmesi gerektiğine, nasıl bir yaşam inşa etmeyi istediğine karar veremeyen gençler için rehber niteliğinde bir kaynaktır. Bunun gibi birçok eser sayesinde Doğan Cüceloğlu'nun bilgisinden faydalanabilirsiniz. Bunu dinleyici olarak yapmayı isterseniz birbirinden keyifli söyleşilerini kaçırmamaya dikkat edin!
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