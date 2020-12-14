Özellikle son yıllarda kitaplarına olan ilginin artmasıyla beraber arama motorlarında da Doğan Cüceloğlu kimdir sorusunun çoğaldığı görülür. Kendisi lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde, doktorasını Illinois Üniversitesi'nde tamamlayan iletişim psikolojisi uzmanıdır. Mesleğinin ilerleyen yıllarında uzmanlık alanından esinlenerek kaleme aldığı eserlerle yazar kimliğine sahip olur. Doğan Cüceloğlu'nun Yaşam Öyküsü 1938 yılında Mersin'in Silifke ilçesinde dünyaya gelen yazar, 11 kardeşin sonuncusudur. Mersin'de doğduğunu bilsek de Doğan Cüceloğlu nereli sorusunun tek bir yanıtı yoktur. Nitekim ortaokul yıllarını orada geçirip lise eğitimi için Ankara'ya ve Kırklareli'ne gider. İstanbul Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra ise ABD'ye gidip Illinois Üniversitesi'nde doktora eğitimi alır. Bu eğitim serüveni sürerken ne yazık ki Doğan Cüceloğlu anne kavramından yoksundur. Henüz 10 yaşındayken annesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşar ve ölümün ne anlama geldiğini öğrendiğini ifade eder. Amerika'da Bir Doktora Öğrencisi: Doğan Cüceloğlu İletişim psikolojisi alanındaki uzmanlığını alma amacıyla Amerika'ya giden yazarımız, 11 yıl evli kaldığı eşiyle tanışır. Doğan Cüceloğlu biyografi başlığı altında fazla yer verilmeyen bu konu, kendi sözleriyle açığa kavuşur. O yıllarda tıpkı kendisi gibi eşi Emily de doktora öğrencisidir. Çiftin Ayşen, Timur ve Elif isimlerinde üç çocuğu dünyaya gelir. Ancak yazar, o yıllara üzüntüyle bakar. Bunu, kendisinin Silifke'de doğup büyümesiyle; Emily'nin ise Kaliforniya kültürüyle yetişmesiyle açıklar. Kendisine göre Silifke'nin kültüründeki evlilik unsuru, eş ve baba figürü Emily'nin yaşadığı çevreye uygun değildir. Bu kültürden çıkan yazar, Amerikalı bir feministe acı çektirdiğini ifade eder. O acılardan hareketle ise kendisini yazar diye tanımlamamızı sağlayan kitaplarını kaleme almaya başlar.

Bilim İnsanlığından Yazarlığa Doğru Doğan Cüceloğlu Uzun süre eşine ve çocuklarına ızdırap çektirdiğini düşünen Doğan Cüceloğlu, aslında ailesiyle beraber acı çeker. Öyle ki, zamanla bu acıdan beslenerek kitaplar yazmaya başlar. O yılların ilk meyvesi ise İnsan İnsana isimli eser olur. Böylelikle eserlerini kaleme alma sürecinde hem bilgi açısından hem de insani yönlerinin gelişmesi bakımından yol kateder. Bir taraftan doktora eğitimini tamamlayıp uzmanlığını alır. Böylelikle üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlar. Türkiye'de uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi kadrosunda yer alır. Kazandığı Fulbright Bursu ile yolu yeniden Amerika'ya düşer. Berkeley'de Kaliforniya Üniversitesi'nde öğretim üyeliği görevine devam eder. Bir yıllık görevin ardından on altı yıl boyunca ABD'nin farklı bir üniversitesinde iş yaşamını sürdürür. Bu yıllardan edindiği deneyimlerden yararlanarak kitap yazma serüvenini genişletir. Kısa zamanda çok sayıda kitabın yazarı olur. Doğan Cüceloğlu: 7'den 70'e Herkesin Yazarı Bilim insanı, iletişim psikolojisi uzmanı olmasının yanı sıra Doğan Cüceloğlu halk tarafından yazarlığıyla tanınır. Özellikle öğretim üyeliğinden sonra verdiği seminerlerin, konferansların, yaptığı konuşmaların artmasıyla daha tanınır hâldedir. Zamanla güçlü bir okur kitlesi kazanır. Pek çok kitap fuarında aranan isim hâline gelir. Ebeveynler ve öğretmenler çocuklara olan tutumlarıyla ilgili bu eserlere başvurmaya başlar. Eserlerinin bilimsel tarafının olmasının yanında anlaşılır dile sahip olması da okur kitlesinin genişleme sebeplerindendir. Öyle ki eserler yetişkinlere hitap etmesinin yanında gençlerin de okuyup faydalanabildiği türdendir. Bütün bu eserlere şu örnekler verilebilir: Öğretmenim Bir Bakar Mısın?, Evlenmeden Önce, Geliştiren Anne-Baba, Derviş'in Aklı, Gerçek Özgürlük, İçimizdeki Çocuk, Başarıya Götüren Aile…