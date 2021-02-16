Doğan Cüceloğlu kimdir? Doğan Cüceloğlu neden öldü? Doğan Cüceloğlu nereli, kaç yaşındaydı, eşi kim?

Vefat haberinin ardından sevenleri tarafından Doğan Cüceloğlu hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Bu doğrultuda Cüceloğlu’nun neden öldüğü de merak ediliyor. Aynı zamanda ünlü psikolog ve iletişim psikolojisi uzmanı ile ilgili çok sayıda sorunun cevabı da araştırılıyor. Peki, vefat ettiğinde Doğan Cüceloğlu kaç yaşındaydı? Doğan Cüceloğlu nereli? İşte sözleriyle herkesin hayatına dokunan Cüceloğlu ile alakalı merak edilenler…
40’tan fazla bilimsel makalesi yayınlanan bir psikolog olan ve farklı topluluklarda bilimsel psikoloji çerçevesinde gelişim seminerleri gerçekleştiren iletişim psikolojisi uzmanı olan Cüceloğlu’nun vefatı, sevenlerini oldukça üzdü. Son dakika haberine göre, ünlü psikolog ve yazar Beşiktaş’taki evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, alışverişten dönen Cüceloğlu’nun eşi Yıldız Cüceloğlu, evde kocasının cansız bedeniyle karşılaştı. İlk incelemelere göre Cüceloğlu’nun evde düşerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekiplerin incelemeleri ise devam ediyor.
Ünlü isimle alakalı olarak Doğan Cüceloğlu yaşı kaçtı sorusunun yanıtı da merak ediliyor. 1938 doğumlu olan Cüceloğlu 83 yaşındaydı. Silifke, Mersin doğumlu olan ünlü isim, on bir çocuklu bir ailenin on birinci çocuğu olarak dünyaya geldi. 11 yaşındayken annesini kaybeden Cüceloğlu, Silifke’de en yüksek dereceli okul olan ortaokulu tamamladıktan sonra Ankara ve Kırklareli’de liseyi okudu. Kırklareli Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirdi. Ardından ABD’de Illinois Üniversitesi’nde Bilişsel Psikoloji doktorası yaptı.
Hacettepe Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nde çalışmış olan Cüceloğlu, Fulbright bursuyla Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesi’nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak da görev aldı. 1980 ile 1996 seneleri arasında ABD’deki Fullerton şehrindeki California Eyalet Üniversitesi’nde görev yaptı. 1996 yılından itibaren ise Türkiye’de öğrencilere, öğretmenlere, anne ve babalara ve iş insanlarına yönelik seminerler, atölye çalışmaları ve konferanslar düzenledi.
1990 yılından beri kitaplarını Türkçe olarak yayınlayan Cüceloğlu düşünce, duygu ve davranışları bilimsel psikoloji kavramları içerisinde inceleyen kitaplar yazdı. Doğan Cüceloğlu kitapları arasında Öğretmen Olmak, İnsan İnsana, İnsan ve Davranışı, İçimizdeki Çocuk, İyi Düşün Doğru Karar Ver, Yetişkin Çocuklar, İçimizdeki Biz, Savaşçı, “Mış Gibi” Yaşamlar, Bir Kadın Bir Ses, Korku Kültürü, İnsanı Ararken Damdan Düşen Psikolog ve İletişim Donanımları gibi kitaplar yer alıyor. Doğan Cüceloğlu eski eşi Emily ile Amerika’da doktora öğrencisiyken tanıştı ve evlendi. 11 sene süren evliliğinden Ayşen, Elif ve Timur ismini verdiği 3 çocuğu oldu. İkinci evliliğini ise Doğan Cüceloğlu eşi Yıldız Cüceloğlu ile yaptı.