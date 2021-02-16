Doğan Cüceloğlu kimdir? Doğan Cüceloğlu neden öldü? Doğan Cüceloğlu nereli, kaç yaşındaydı, eşi kim?

Vefat haberinin ardından sevenleri tarafından Doğan Cüceloğlu hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Bu doğrultuda Cüceloğlu’nun neden öldüğü de merak ediliyor. Aynı zamanda ünlü psikolog ve iletişim psikolojisi uzmanı ile ilgili çok sayıda sorunun cevabı da araştırılıyor. Peki, vefat ettiğinde Doğan Cüceloğlu kaç yaşındaydı? Doğan Cüceloğlu nereli? İşte sözleriyle herkesin hayatına dokunan Cüceloğlu ile alakalı merak edilenler…

DOĞAN CÜCELOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

40’tan fazla bilimsel makalesi yayınlanan bir psikolog olan ve farklı topluluklarda bilimsel psikoloji çerçevesinde gelişim seminerleri gerçekleştiren iletişim psikolojisi uzmanı olan Cüceloğlu’nun vefatı, sevenlerini oldukça üzdü. Son dakika haberine göre, ünlü psikolog ve yazar Beşiktaş’taki evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, alışverişten dönen Cüceloğlu’nun eşi Yıldız Cüceloğlu, evde kocasının cansız bedeniyle karşılaştı. İlk incelemelere göre Cüceloğlu’nun evde düşerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekiplerin incelemeleri ise devam ediyor.