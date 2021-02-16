Doğan Cüceloğlu kimdir: Psikolog ve yazar 83 yaşında hayatını kaybetti

Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Cüceloğlu'nun yayıncısı Kronik Kitap, Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "Ülkemizin en değerli psikologlarından, ömrünü insanların iyiliğine adamış, hocamız, yazarımız Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nu kaybettik" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/KronikKitap/status/1361667075811528707

Türk medyasında bazı haberlerde Cüceloğlu'nun İstanbul Beşiktaş'taki evinde hayatını kaybettiği, ölüm nedeninin henüz bilinmediği belirtildi.

"Savaşçı", "Mış Gibi Yaşamlar", "İçimizdeki Biz" ve "Onlar Benim Kahramanım" gibi pek çok kitap kaleme alan Cüceloğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyada da çok sayıda paylaşım yapıldı:

https://twitter.com/ATuncayOzkan/status/1361667565353902082

https://twitter.com/KaanSekbann/status/1361664842743091200

https://twitter.com/mahmutcinarbey/status/1361668648595775499

https://twitter.com/goelifgo/status/1361667201237979141

1938 yılında Mersin'in Silifke ilçesinde doğan Cüceloğlu, İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirdi.

ABD'de Illinois Üniversitesi'nde doktorasını tamamlayan Cüceloğlu, iletişim psikolojisi alanında uzmanlaştı.

