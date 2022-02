Doğan Cüceloğlu'nun eşi Yıldız Cüceloğlu sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Doğan Cüceloğlu, 16 Şubat 2021 yılında İstanbul'da hayatını kaybetmişti. Doğan Cüceloğlu'nun hayatını kaybetmesi üzerinden geçen 1 yılın ardından Instagram hesabında duygusal bir paylaşımda bulunan Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu gündem oldu. Takipçileri Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu'nun paylaşımına yorum yaparak acısını paylaştıklarını belirtti. Bu kapsamda Doğan Cüceloğlu'nun eşi Yıldız Cüceloğlu kimdir? Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu ne paylaştı? Doğan Cüceloğlu kimdir? Neden öldü? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Doğan Cüceloğlu'nun eşi Yıldız Cüceloğlu, paylaşımı ve ayrıntılar haberimizde.

DOĞAN CÜCELOĞLU'NUN EŞİ YILDIZ CÜCELOĞLU KİMDİR?

Doğan Cüceloğlu'nun eşi Yıldız Cüceloğlu, Bilgi Üniversitesi Psikoloji ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Doğan Cüceloğlu ile evli olan Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu Galatasaray Üniversitesi’nde Felsefe alanında ve Özyeğin Üniversitesi’nde Çift Aile Terapisi alanında yüksek lisans yapmıştır.

Üç çocuklu bir ailenin ilk çocuğu olarak İzmir’de doğdu. İnsan ve Toplum, Kişisel Gelişim kategorilerinde eserler kaleme almıştır. İşim ve Ben kitabının yazarıdır.

YILDIZ HACIEVLİYAGİL CÜCELOĞLU NE PAYLAŞTI?

Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, geçen sene bugün 83 yaşında hayatını kaybeden eşi Doğan Cüceloğlu'nu yaptığı paylaşımla andı.

Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu eşinin ölümünün 1. yıl dönümünde yaptığı paylaşımla görenleri duygulandırdı.

Doğan Cüceloğlu'nun deniz kenarında çekilen bir pozunu Instagram hesabında paylaşan Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Peki ben yaşadım mı be? Bu benim hayatım mıydı? Hakikaten yaşadım mı ben?" diye soruyordun ya. Yaşadın ve yaşattın… Dolu dolu, kendin olarak, hata yapararak, sevgi ve emekle, fayda ve neşe saçarak, merak ederek, bir tılsım gibi, bir nehir gibi yaşadın… İyi ki… Canım benim. Gönül dostum, oyun arkadaşım, kahramanım, sevdiğim… Her anı için şükür ve özlemle."

DOĞAN CÜCELOĞLU KİMDİR?

Doğan Cüceloğlu, 1938 Mersin-Silifke'de doğmuştur. On bir çocuklu bir ailenin on birinci çocuğu olan Doğan Cüceloğlu, Mersin'in Silifke kasabasında dünyaya geldi. On yaşındayken annesini kaybetti. Silifke'de en yüksek dereceli okul olan ortaokulu bitirdikten sonra subay olan ağabeylerinin yanında Ankara ve Kırklareli'nde okudu ve Kırklareli Lisesi'nden mezun oldu.

Ankara Atatürk Lisesi'nde edebiyat ve kompozisyon öğretmeni olan Cahit Okurer’in etkisi altında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü'ne yazıldı ve oradan mezun olduktan sonra ABD'de Illinois Üniversitesi'nde doktora yaptı. Uzmanlık alanı iletişim psikolojisidir.

Doğan Cüceloğlu, Amerika'da doktora öğrencisiyken, kendisi gibi doktora öğrencisi olan Emily ile tanıştı ve evlendi. On bir yıl süren evliliğinden üç çocuğu oldu: Ayşen, Elif ve Timur. Bu evliliğini noktalayan Doğan Cüceloğlu, ikinci evliliğini Yıldız Cüceloğlu ile yaptı.

Kendimi geliştirme süreci içinde kitap yazmaya başladı; ilk kitabı İnsan İnsana bu sürecin ilk ürünüdür. Gelişim süreci içinde kazandıklarını kitaplar yoluyla paylaşmaya devam ediyor.

Amerika'daki görevinden emekli olup ayrıldıktan sonra Türkiye'de kitap yazmayı sürdürdü. Kitap yazmanın yanı sıra konferanslar ve seminerler verdi, televizyon programlarına başladı.

İletişim psikolojisi uzmanı Doğan Cüceloğlu, kırktan fazla bilimsel makalesi ve çok sayıdaki kişisel gelişim kitabı ile tanınıyor.

1990'dan bu yana kitaplarını Türkçe olarak yayınlamaya özen gösteren Cüceloğlu, Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramları içinde inceleyen kitaplar yazmıştır.

DOĞAN CÜCELOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu 16 Şubat 2021 tarihinde Beşiktaş Akatlar'daki evinde ölü bulundu.

Şüpheli ölüm üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Cüceloğlu'nun otopsi raporunu savcılığa sundu. Raporda, Cüceloğlu'nun kesin ölüm nedeni, "aort yırtılmasına bağlı doğal ölüm" şeklinde belirlendi.

DOĞAN CÜCELOĞLU KİTAPLARI NELERDİR?

Doğan Cüceloğlu'nun kitaplarından bazıları şu şekilde:

İçimizdeki Çocuk

İnsan İnsana

Mış Gibi Yaşamlar

Başarıya Götüren Aile

Savaşçı

Onlar Benim Kahramanım

Var Mısın? Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler

Öğretmen Olmak

İçimizdeki Biz

Geliştiren Anne Baba

