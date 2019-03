Doğan Cüceloğlu, rehber öğretmenleriyle bir araya geldi

“Gençler kendilerine güvensin”

Konuşmasında gençlere tavsiyelerde de bulunan Cüceloğlu, “Bir insan kendi hayatında sürekli var. Etrafında hiç kimse olmasa dahi kişi kendi hayatında var. Gençler bunu unutmasın. Yaptıkları her bir seçimin, her bir davranışın farkında olsunlar. Eğer kendilerini yok sayarlarsa; mevki, makam, para ne olursa olsun tadını çıkaramazlar. Önce kendilerinin var olduğunu bilmeliler ve kendilerine saygılı olmalılar. Kendilerini olduğu gibi kabul edip, ‘ben böyleyim’ demeliler. Ayrıca gençler kendisiyle olan ilişkilerine de değer vermeli. En önemli ilişki kendine güvendir. Gençler kendilerine güvensin ve kendilerini sevsin. Bunun için de kendilerine emek ve zaman versinler. Her insan içindeki potansiyeli gerçekleştirmeli. Bunları yaparken de ekibin bir parçası olduğunu ve sorumluluklarını unutmamalı” diye konuştu.

Prof. Dr. Murat Ferman “Nitelikli insan en büyük sermayemizdir”

Bir milletin geleceğinin gençlerinin donanımıyla, geleceğe hazırlıklı olmalarıyla ve hayata karşı nasıl bir duruş alacaklarıyla yakından ilgili olduğunu kaydeden Prof. Dr. Murat Ferman, “Nitelikli insan bizim en büyük sermayemizdir. Dolayısıyla eğitim ve öğretimde PDR’ye dikkat çekmek durumundayız. PDR, öğrencilerin sadece bilgi edinmelerini ve eğitimden fayda sağlamalarını değil, aynı zamanda öğretim sürecine paralel olarak hayata karşı duruşlarını belirliyor ve eğer problemleri varsa bunlarla nasıl başa çıkabileceklerini gösteriyor. Hayatta kendilerine bir yol çizmede anahtar rol oynuyor. Bu bakımdan rehber öğretmenlerimiz çok önemli bir yere sahip. Ancak bu alana yeteri kadar vurgu yapılmıyor. Genellikle testler, sınavlar ve onların sonuçlarına bakıyoruz. Yani performans ölçütlerine yoğunlaşıyoruz. Eğitimde bu ölçütlerin dışında insanları hayata hazırlayacak, kendileriyle barışık, doğru ve düzenli vatandaşlar olmalarını sağlayacak temel unsurlara da bakmalıyız” şeklinde konuştu.

“Eğitime yapılan yatırım, en değerli yatırımdır”

“Yükseköğretimin başarısı öğrencilerin; donanımlı, iyi yetişmiş ve belirli perspektiflere sahip olmalarıyla alakalı” diyen Prof. Dr. Ferman, ”Bakıldığında üniversite bireylere bazı unsurları kazandırmak için çok geç kalabiliyor. PDR bu noktada anahtar rol oynuyor. Diploma gereklidir. Ancak hayatta başarılı olmak ve daha yüksek katma değer üretebilmek için yeterli değildir. Eğitime yapılan yatırım, en değerli yatırımdır. Dolayısıyla biz de bu konuda elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerinde bulundu.