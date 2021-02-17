Doğan Cüceloğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu’nun Beşiktaş’taki evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş Akatlar’daki evinde dün ölü bulunmuştu. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında olay günü saat 13.30 sıralarında temizlik görevlisinin Cüceloğlu’nun yaşadığı eve geldiği ve 13.30-14.00 arasındaki zaman diliminde evi gösteren güvenlik kamerası görüntülerinin inceleneceği öğrenildi.

Öte yandan, olay yerine giden cumhuriyet savcısının Doğan Cüceloğlu’nu üzerine çarşaf örtülmüş ve yatar vaziyette bulduğu öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan ilk açıklamada ise, "Müteveffada kafa kısmında düşmeye bağlı kanamanın olduğu anlaşılmış olup, konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir" denilmişti.

