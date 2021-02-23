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  4. Doğan Cüceoğlu’nun ailesi böyle duyurdu: “Üzülerek öğrendik”

Doğan Cüceoğlu’nun ailesi böyle duyurdu: “Üzülerek öğrendik”

23.02.2021 09:36 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş’ta ailesi ile yaşadığı evinde ölü bulunan ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu’nun ailesi, sahte sosyal medya hesaplarından Cüceloğlu’nun fotoğrafının izinsiz kullanılarak para toplanmaya çalışıldığını duyurarak vatandaşları bu hesaplara itibar etmemeleri konusunda uyardı.Geçen hafta yaşamını yitiren 83 yaşındaki ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu’nun ailesi, sahte hesaplarla Cüceloğlu’nun adına para toplanmaya çalışıldığını, bu hesaplara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş’ta ailesi ile yaşadığı evinde ölü bulunan ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu’nun ailesi, sahte sosyal medya hesaplarından Cüceloğlu’nun fotoğrafının izinsiz kullanılarak para toplanmaya çalışıldığını duyurarak vatandaşları bu hesaplara itibar etmemeleri konusunda uyardı.
Geçen hafta yaşamını yitiren 83 yaşındaki ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu’nun ailesi, sahte hesaplarla Cüceloğlu’nun adına para toplanmaya çalışıldığını, bu hesaplara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Cüceloğlu’nun ailesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Sizlerle paylaşmak istediğimiz önemli bir konu var. Sizler de hatırlayacaksınız Doğan Hoca geliştiren aile ve okul ortamı için emek veren herkese “aynı ekipteniz” derdi. Onun sosyal medya hesaplarını takip eden, fikirlerini uygulamaya çalışan sizler geçirdiğimiz bu zor günlerde bizlere de ailesi olarak “aynı ekipten” olduğumuzu hissettirdiniz, tekrar sağ olun. Doğan Hoca’nın adından faydalanmak amacıyla açılan sahte hesaplarda para toplanmaya çalışıldığı, adının ve fotoğrafının iznimiz olmaksızın bazı faaliyetlerde kullanıldığı bilgisini üzülerek öğrendik. Doğan Cüceloğlu adına hiçbir sebeple para toplamamız söz konusu değildir. Onun adının topluma faydalı işler için onayımız alınarak yapılacak faaliyetler dışında kullanılmasına zaten yorgun olan gönlümüzün kırıldığını belirtmek ister, dikkatlerinizi rica ederiz. Sizler de büyük ekibi olarak lütfen buna izin vermeyin. Onun adını ve fikirlerini hep birlikte koruyalım.”

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