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Doğan her bebek bir fidanla büyüyecek

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.10.2019 11:40 | Son Güncelleme

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ile Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü arasında ‘Her Yenidoğana Bir Fidan’ protokolü imzalandı.

Doğan her bebek bir fidanla büyüyecek

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ile Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü arasında ‘Her Yenidoğana Bir Fidan’ protokolü imzalandı. Bu kapsamda doğan her bebek için Orman Bölge Müdürlüğünce bir fidan dikilecek.
İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleşen programa, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici ve Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle ile kurum çalışanları katıldı.
Yapılan anlaşma kapsamında, Eskişehir Şehir Hastanesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesinde doğan her bebeğin annesine; taburcu olmadan önce bebeği adına düzenlenmiş bir fidan sertifikası takdim edilecek. Bu kapsamda her dikim mevsiminde sertifikası teslim edilen her bebek için bir fidan dikilecek. Ayrıca üzerinde barkot bulunan sertifika, ekrana okutulduğunda ise fidanın bulunduğu ormanın konumu da görülebilecek. Dikim işlemi Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olup, anne-baba isterse ilgili ağaçlandırma sahasına giderek bebeğinin fidanını kendisi de dikebilecek.

“Bu protokol ile her yeni doğana sertifikalı olarak bir fidan hediye edilecek”
İmzalanan protokol öncesi konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, “Önceden Devlet Hastanesi ve Devlet Hastanesi olarak imzaladığımız protokolü bugün Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde kadın doğum ve çocuk servislerinin açılması nedeniyle Yunus Emre Hastanemizi de dâhil ederek yeniden imzalıyoruz. Bu protokol ile her yeni doğana sertifikalı olarak bir fidan hediye edilecek. Dileyen aileler fidan dikimlerinde iştirak edebilecek ve istediği zaman fidanı görebilecek” ifadelerini kullandı.

“Bebek doğumlarıyla birlikte fidanlarımız da büyüyecek”
Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, daha yapılan protokollerde dikilen fidan sayılarından bahsederek, “4 bin 379 adet yeni doğan bebeğimizin adına sertifikalı olarak fidan dikildi. Önceden yaptığımız protokolle de bin 750 adet toplamda ise, 6 bin 129 adet fidanımızı dikmiş olduk. İnşallah bu doğumlar devam edecek. Bebek doğumlarıyla birlikte fidanlarımız da büyüyecek, güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum” dedi.

Doğan her bebek bir fidanla büyüyecek

Doğan her bebek bir fidanla büyüyecek

Doğan her bebek bir fidanla büyüyecek

Doğan her bebek bir fidanla büyüyecek

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