Doğan her bebek için bir fidan dikiliyor

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından "Her Bebek İçin Bir Fidan Projesi" kapsamında doğan her bebek için 600 fidan dikildi.

Fidan dikiminin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, kentteki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dünyaya gelen bebekler için "Kent Ormanı" oluşturuldu.

Hastanenin acil servisi önündeki arazide oluşturulan alanda doğan her bebek için ve 2011'de kentte meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin anısında fidan dikildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte 600 fidan toprakla buluşturuldu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, etkinlikte yaptığı konuşmada, bebeklerin artık fidanlarla büyüyerek vatanına ve milletine hayırlı birer evlat olacaklarını söyledi.

- "Proje çok anlamlı"

Bilmez, 2011'de yaşanan depremde hayatını kaybedenler için de fidan dikildiğini ifade ederek, "Proje çok anlamlı. Bu sayede hastanemiz güzel bir parka kavuşmuş olacak. Hasta yakınları burada vakit geçirebilecekler. Bizler de il dışından gelen hasta yakınları için bir konuk evini burada hayata geçireceğiz. Ağaç konusunda en yoksul illerden biriyiz. İnşallah böyle projelerle bu açığı da kapatırız." dedi.