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Doğan ve Çakmak'ın AİHM başvurusu

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2019 15:46 | Son Güncelleme

AİHM, Balyoz Davası'nda tutuklu yargılanan emekli orgeneral Çetin Doğan ile emekli Tuğamiral Cem Aziz Çakmak'ın başvurularını, aynı konuda BM'ye yapılan başvuruda tutukluluğun haksız olduğuna karar verilmesi nedeniyle kabul edilemez buldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Balyoz Davası'nda tutuklu yargılanan emekli Orgeneral Çetin Doğan ile 2015'te hayatını kaybeden emekli Tuğamiral Cem Aziz Çakmak'ın başvurusunu kabul edilemez buldu.

Alınan bilgiye göre AİHM, İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca 2010'da başlatılan "Balyoz" soruşturması kapsamında Doğan'ın 1 yıl 10 ay 25 gün, Çakmak'ın 18 ay 26 gün tutuklu kalmasıyla ilgili başvurusunu karara bağladı.

Doğan ve Çakmak, yerel mahkemelerin tahliye taleplerini silahların eşitliği ilkesine aykırı olarak reddetmesinden dolayı tutukluluk hallerinin yasallığına itiraz etmelerine imkan veren etkili bir iç hukuk yolu bulunmadığı iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

Başvuruları kabul edilemez bulan AİHM, kararında, Doğan ve Çakmak'ın, uluslararası diğer bir soruşturma veya çözüm mercii olan Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu'na da içeriği itibarıyla aynı başvuruda bulunduklarını, söz konusu organın "Balyoz Davası"nda yargılanan ve başvurucuların da aralarında bulunduğu 250 sanığın tutukluluğunun haksız olduğuna karar verdiğini hatırlattı.

AİHM'in daha önce bu hususu dikkate alarak bir başka başvuruyu da kabul edilemez bulduğu anımsatılan kararda, bu nedenle aynı doğrultudaki mevcut başvurunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 35. maddesi uyarınca kabul edilemez olduğuna karar verildiği vurgulandı.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Balyoz Davası Cem Aziz Çakmak Çetin Doğan

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