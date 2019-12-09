HABER

Doğanbey, dört mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 10:44 | Son Güncelleme

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Doğanbey köyü tarihi taş evleri ve taş sokakları ile dört mevsim doğaseverleri ağırlarken, sonbahar mevsimi ile ayrı bir güzelliğe büründü.

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Doğanbey köyü tarihi taş evleri ve taş sokakları ile dört mevsim doğaseverleri ağırlarken, sonbahar mevsimi ile ayrı bir güzelliğe büründü. Yeşil ve sarının tonlarının sonbahar mevsimi ile hakim olduğu tarihi Rum köyünde misafirler taş binalar arasında gezerek, çektikleri fotoğraflar ile anı ölümsüzleştiriyor.
Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı içerisinde yer alan Doğanbey köyü, Söke’ye 32 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 1850 yılında kurulan Doğanbey’e, 1924 yılındaki mübadele ile Rumların köyü terk etmesinden sonra, Selanik göçmenlerinin yerleştiği biliniyor. Ege Denizi manzarası, taş evleri ve taş sokakları ile dağın yamacında, yemyeşil bir doğanın kucağında misafirlerini ağırlıyor. Dört mevsim ziyaretçilerin uğrak yeri olan Doğanbey’de girişte Milli Park müzesi karşılıyor. Müze gezisinden sonra taş yolu takip eden vatandaşlar, köyün içine ulaşıyor. Aslına uygun restore edilmiş tarihi taş evler ile doğaya yenik düşmüş eski evlerin bir arada yer alıyor.
Fotoğraf sevenlerin ve fotoğraf sanatçıları için güzel manzaralar sunan bu şirin köy sonbahar mevsiminde ayrı güzellikler sunmaya devam ediyor.

PARTNER Tam o an çekildi! Tam o an çekildi!
TİKA’nın desteğiyle Ugandalı öğrenciler yeni sınıflarına kavuştuTİKA’nın desteğiyle Ugandalı öğrenciler yeni sınıflarına kavuştu
(Özel) 15 sene önce eline geçen tespih hayatını değiştirdi(Özel) 15 sene önce eline geçen tespih hayatını değiştirdi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dekolteye tepki! 'Ben seni ahlaklı bilirdim!'

Dekolteye tepki! 'Ben seni ahlaklı bilirdim!'

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Diyarbakır'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

TEM'de kaza! Feci şekilde can verdi

TEM'de kaza! Feci şekilde can verdi

Devre arasında şok kavga! Burnu kırıldı

Devre arasında şok kavga! Burnu kırıldı

Trump açık açık tehdit etti: Kaybedecek şeyi çok

Trump açık açık tehdit etti: Kaybedecek şeyi çok

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa’da inanılmaz kaza

Bursa’da inanılmaz kaza

Yıkılma tehlikesine rağmen o evlerde yaşıyorlar... "Arda Turan buraları yıktı"

Hayatları tehlikede... "Arda Turan buraları yıktı"

Adalet Bakanı Gül duyurdu: İnsan Hakları Eylem Planı'nı hazırlıyoruz!

Bakan Gül 'Hazırlıyoruz' diyerek duyurdu!

Gebze'de fuhuş operasyonu! Günübirlik kiralanan evde basıldılar

Gebze'de fuhuş operasyonu! Günübirlik kiralanan evde basıldılar

İstanbul'da esrarengiz olay! Orta refüjde ölü bulundu

İstanbul'da esrarengiz olay! Orta refüjde ölü bulundu

İçişleri duyurdu: Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri duyurdu: Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.