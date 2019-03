Doğanevler Meydanı’na kavuştu

Her mahalleye meydan ve yeşil alan kazandıran Osmangazi Belediyesi, Doğanevler Mahallesi’nde yapımı tamamlanan meydanı törenle hizmete açtı.

Daha modern bir ilçe için çalışan Osmangazi Belediyesi, Doğanevler Mahallesi’ni özlenen meydanına kavuşturdu. Bin 267 metrekare alanda hayata geçirilen meydanın açılışı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Açılış töreninde yaptığı konuşmada semtin çehresini değiştirecek meydan düzenlemesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını ifade eden Başkan Mustafa Dündar, “Mahallelerimize hizmet yaparken muhtarlarımız ve mahalle başkanlarımız bizlere yol gösteriyor. Çünkü muhtarlarımız demokrasinin temel taşıdır. Belediye olarak en önemli hizmetimiz temizliktir. Çok şükür bunu 136 mahallemizde verimli bir şekilde sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin taleplerini alıp, mahalledeki meseleleri çözüyor ve merkezde önemli işler geliştiriyoruz” dedi.

Osmangazi’de 33 tane mahalle meydanı yaptıklarına dikkati çeken Başkan Dündar, “Bizim çalışmalarımızın içerisinde her zaman yollar, meydanlar, parklar önemli yer tutuyor. Çünkü bir şehrin gelişmişliği yolları, meydanları, parkları ve ulaşılabilirliği ile ölçülür. Bu yüzden tüm mahallelerimize meydanlar, parklar kazandırmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Sizlerin verdiği vergileri en verimli şekilde kullanarak, hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. 10 yılda Osmangazi’mize 289 yeni park yaptık. 2009’da 591 bin 590 metrekare olan yeşil alanı 874 bin 943 metrekareye çıkarttık. Dolayısıyla bütçesi ve kurumsal yapısıyla Türkiye’nin en güçlü belediyesiyiz. Allah bu güzelliği, barış ortamını, ekonomimizi bozmasın” diye konuştu.

Şehircilikle, hizmetlerle kalkınan bir Osmangazi için durmadan çalıştıklarını söyleyen Dündar, “Şehircilikten tarihi mirasa, kültür sanattan sosyal belediyeciliğe kadar her alanda mahallemize, insanımıza fayda sağlayacak ne varsa orada biz varız diyerek çalışıyoruz. Doğanevler Mahallesi’nde de üst geçit, pazar alanı, zabıta binası, aile sağlığı merkezi, cami düzenlemesi gibi birçok çalışma yaptık. Şimdi ise açılışını gerçekleştirdiğimiz meydanımız vatandaşımıza hizmet verecek. Bin 267 metrekare alana kurduğumuz meydanımız için, 706 bin 97 metrekare alan kamulaştırdık. Süs havuzu, oturma alanı ile hemen yanına yaptığımız Dumlupınar Parkı ve Doğanevler Çocuk Parkı i ile bölgemiz, herkese hitap eden bir sosyal alan oldu. Parklarımız ile birlikte toplam 550 bin TL kaynak kullanarak hayata geçirdiğimiz meydanımız ve parklarımız mahallemize hayırlı olsun” dedi.

Doğanevler Mahalle Muhtarı Seyhan Mesut ise bölgeye değer katacak hizmetleri hayata geçiren Başkan Dündar’a teşekkür etti. Konuşmalarının ardından açılış kurdelasını kesen Dündar, mahalle sakinleriyle sohbet etti.