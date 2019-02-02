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Doğanın çöpçüsü "sakallı akbabalar" Kars'ta görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 13:55 | Son Güncelleme

Türkiye'deki 4 akbaba türünden görüntülenmesi en zor olan ve leşler ile kemikleri temizleyerek, doğaya büyük katkı sağlayan "sakallı akbabalar" Kars'ın Sarıkamış ilçesinde görüntülendi - Yuvalarını karanlık, kuzeye bakan mağaralara, sarp kaya kovuklarına ve yerleşim yerlerinden uzak alanlara yaptıkları ve ürkek oldukları için görüntülenmesi zor olan sakallı akbabalar, küçük kemikleri yutmaları, büyük kemikleri ise havadan kayalıklara atıp parçaladıktan sonra yemeleri ile biliniyor - Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban: - "Bu akbabaların en önemli özelliği leş kalıntısına en son gelmeleri ve kemikleri temizlemekle görevli olmalarıdır"

HÜSEYİN DEMİRCİ - Türkiye'deki 4 akbaba türünden görüntülenmesi en zor olan ve leşler ile kemikleri temizleyerek, doğaya büyük katkı sağlayıp, adeta doğanın çöpçüsü olan "sakallı akbabalar" Kars'ın Sarıkamış ilçesinde görüntülendi.

Sarıkamış ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki İsli Mağara mevkisinde görülen bir çift sakallı akbaba, AA ekibi tarafından kamera ile kayıt altına alındı.

Yurtta yaşayan 4 akbaba türünden biri olan ve nadir bulunan sakallı akbabaların zeminden aldıkları kemikleri havalandıktan sonra kayalıklara bıraktığı ve parçalayarak yediği görüldü.

Bir süre birlikte havada uçarak, bölgede beslenmeye çalışan akbabalar daha sonra gözden kayboldu.

- Sakallı akbaba beslenme şekliyle dikkati çekiyor

Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "sakallı akbaba"nın Türkiye'de yaşayan dört akbaba türünden en zor görüleni olduğunu belirtti.

Sakallı akbabanın beslenme şekliyle en dikkat çekici akbabalar arasında yer aldığını anlatan Çoban, şu bilgileri verdi:

"Bu akbabaların en önemli özelliği leş kalıntısına en son gelirler ve kemikleri temizlemekte görevlilerdir. Bunu yaparken çok değişik bir yöntem kullanırlar. Önce kemiği alır havalanır sonra kemiği kayalıklara atar, bu sayede hem kemikleri küçültmüş hem de içerisindeki iliklere ulaşmış olur." - Doğayı leşlerden temizliyorlar

Ürkekliğiyle bilinen sakallı akbabalar, nadir göründükleri için görüntülenmesi de zor oluyor. Yuvalarını karanlık, kuzeye bakan mağaralara, sarp kaya kovuklarına, yerleşim yerlerinden uzak ve yüksek dağ ile kayalık vadilerde yapan sakallı akbabalar, kurt, boz ayı ve diğer akbabalardan kalan leşlerdeki kemiklerin küçük olanlarını doğrudan yutuyor.

Büyük kemikleri pençeleriyle alıp havalanarak, yüksekteki kayaların üzerine bırakıp parçaladıktan sonra yiyen sakallı akbabalar, böylece doğaya da büyük katkı sağlıyor.

Doğayı adeta çöpçü gibi leş ve kemiklerden temizleyen, asitli midesi sayesinde kemikleri kolaylıkla sindirebilen sakallı akbabalar, canlı hayvanlara ise çok nadir saldırmalarıyla biliniyor.

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