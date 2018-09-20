Doğanın inanılmaz yüzü

İşte dünyanın en büyük doğal afetleri.
Doğal afetler
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Montana’da Fırtına
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Chaiten Volkanı, Şili
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Orman Yangını - RUSYA
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Denizaltı Volkanı - TONGA Açıkları (Mart 2009)
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Kliuchevskoi Volkanı - RUSYA (Eylül 1994)
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Çift Siklon - İZLANDA (Kasım 2006)
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1991 Mt. Pinatubo Yanardağ Patlaması Filipinler.
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Ketsana Tayfunu sonrası Sel Felaketi - FİLİPİNLER (Eylül 2009)
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Hortum - Oklahoma (ABD) (Mayıs 2010)
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Felix Fırtınası - HONDURAS (Eylül 2007)
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Yıldırım Çarpması - New York (ABD) (2010)
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2013 Grand Isle, Louisiana
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Saint Helens Volkanı - Washington (ABD) (Mayıs 1980)
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Sel Felaketi - Iowa (ABD) (Haziran 2008)
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Merapi Yanardağı - ENDONEZYA (Kasım 2010)
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Chaiten Volkanı, Şili
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Kum Fırtınası - ÇİN (Nisan 2001)
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St. Helens Volkanı: Washington Amerika, Yıl 1980
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Yıldırım Çarpması - Rosewell / MEKSİKA (Temmuz 2010)
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Sylmar, California
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Eyjafjallajokull Yanardağı, İzlanda
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Guatemala – Agatha Kasırgası Sonrası
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Tonga’daki Denizaltı Volkanından başka bir kare
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California'da Yangın
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Avustralya’da Toz Fırtınası
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Etna Yanardağı - İTALYA (Ekim 2002)
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Eyjafjallajokull Yanardağı, İzlanda 2010
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Avustralya’da Orman Yangını
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Iowa’da Hortum, 2008
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Chaiten Yanardağı, Şili, 2008
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Güney Dakota, 2009 – Fırtına Bulutları
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