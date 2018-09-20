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Doğanın inanılmaz yüzü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 09:34 | Son Güncelleme

Tarih boyunca yer küre üzerinde birçok doğal felaket yaşanmıştır.

İşte dünyanın en büyük doğal afetleri.

Doğal afetler

1 / 32

Montana’da Fırtına
2 / 32

Chaiten Volkanı, Şili
3 / 32

Orman Yangını - RUSYA
4 / 32

Denizaltı Volkanı - TONGA Açıkları (Mart 2009)
5 / 32

Kliuchevskoi Volkanı - RUSYA (Eylül 1994)
6 / 32

Çift Siklon - İZLANDA (Kasım 2006)
7 / 32

1991 Mt. Pinatubo Yanardağ Patlaması Filipinler.
8 / 32

Ketsana Tayfunu sonrası Sel Felaketi - FİLİPİNLER (Eylül 2009)
9 / 32

Hortum - Oklahoma (ABD) (Mayıs 2010)
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Felix Fırtınası - HONDURAS (Eylül 2007)
11 / 32

Yıldırım Çarpması - New York (ABD) (2010)
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2013 Grand Isle, Louisiana
13 / 32

Saint Helens Volkanı - Washington (ABD) (Mayıs 1980)
14 / 32

Sel Felaketi - Iowa (ABD) (Haziran 2008)
15 / 32

Merapi Yanardağı - ENDONEZYA (Kasım 2010)
16 / 32

Chaiten Volkanı, Şili
17 / 32

Kum Fırtınası - ÇİN (Nisan 2001)
18 / 32

St. Helens Volkanı: Washington Amerika, Yıl 1980
19 / 32

Yıldırım Çarpması - Rosewell / MEKSİKA (Temmuz 2010)
20 / 32

Sylmar, California
21 / 32

Eyjafjallajokull Yanardağı, İzlanda
22 / 32

Guatemala – Agatha Kasırgası Sonrası
23 / 32

Tonga’daki Denizaltı Volkanından başka bir kare
24 / 32

California'da Yangın
25 / 32

Avustralya’da Toz Fırtınası
26 / 32

Iowa’da Sel
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Etna Yanardağı - İTALYA (Ekim 2002)
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Eyjafjallajokull Yanardağı, İzlanda 2010
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Avustralya’da Orman Yangını
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Iowa’da Hortum, 2008
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Chaiten Yanardağı, Şili, 2008
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Güney Dakota, 2009 – Fırtına Bulutları
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Anahtar Kelimeler:
doğal afet felaket

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