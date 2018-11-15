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'Doğanın komandoları' uçurumdan çöp topluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 11:09 | Son Güncelleme

MARMARİS Belediyesi'nin tırmanış ve iniş eğitimi almış 8 personeli, bellerine bağladıkları iplerle 30- 40 metrelik uçurumlara inerek tehlikeye rağmen her ay 5 tona yakın atık topluyor.

'Doğanın komandoları' uçurumdan çöp topluyor

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS Belediyesi'nin tırmanış ve iniş eğitimi almış 8 personeli, bellerine bağladıkları iplerle 30- 40 metrelik uçurumlara inerek tehlikeye rağmen her ay 5 tona yakın atık topluyor.
Marmaris Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinden gönüllü 8 personel, geçen sene nisan ayında, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından 1 ay süren dağ tırmanış ve iniş eğitimleri aldı. Yaz turizm sezonunun yoğun geçtiği bölgede, ilçe manzarasına hakim seyir tepeleri ile altındaki uçurumlar duyarsız kişilerce kirletildi. Oluşturulan temizlik ekibi, kente hakim 4 seyir tepesi ve 13 kırsal mahallenin dağ eteklerine, uçurum kenarlarına bırakılmış atıkları toplamaya başladı. Marmarislilerin 'Doğanın komandoları' adını verdiği ekip, bellerine bağladıkları iplerle indikleri uçurum ya da dağ eteklerinden çoğunluğu plastik, teneke ve cam şişe olmak üzere kuruyemiş kabukları, bez, kağıt mendil gibi çöpleri toplayarak poşetlere koyup, araçlarla katı atık tesisine götürülüyor. Ekip elemanlarından Tuncay Şahinyılmaz, "Bizlere 'Doğanın komandoları' ve 'Doğanın uçurum bekçileri' gibi adları takanlara teşekkür ederiz. İşimizin ne kadar zor ve tehlikeli olduğunu herkes görüyor. Seyir tepeleri başta olmak üzere her yerde atık kutularımız var. Lütfen duyarlı olsunlar ve çöpleri buralara atsınlar" dedi. Bir diğer ekip üyesi Musa Arda Özer ise, "Halimizi görüyorsunuz. İşimiz özveri istiyor gönüllü olarak yapıyoruz. Vatandaşlar, biraz özen gösterirler, atıklarını kutulara atarlarsa bizlere yardımcı olurlar. Hem işlerimiz hafifler hem de doğa korunur" dedi.
Marmaris Belediye Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, "Marmaris, çevreye karşı duyarsız insanlardan çektiğini, başka şeyden çekmiyor. Öncelikle temizlik, kirletmemekle başlar. Herkesin atıklarını yerleştirdiğimiz kutulara koymalarını ve duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

'Doğanın komandoları' uçurumdan çöp topluyor'Doğanın komandoları' uçurumdan çöp topluyor'Doğanın komandoları' uçurumdan çöp topluyor'Doğanın komandoları' uçurumdan çöp topluyor

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