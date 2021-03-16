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  4. Doğanın mucizesi! Sosyal medya kullanıcıları bu fotoğraflara aşık oldu

Doğanın mucizesi! Sosyal medya kullanıcıları bu fotoğraflara aşık oldu

16.03.2021 08:08 | Son Güncelleme:
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Doğanın mucizesi! Sosyal medya kullanıcıları bu fotoğraflara aşık oldu

Güney Avustralya, Penong'da bulunan bu pembe göl tamamen doğal. Maceracı çift Jarrod Andrews ve 29 yaşındaki kız arkadaşı Jess Fiona, romantik anlar yaşadıkları bu fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Kullanıcıların çoğu fotoğraflar için ''aşık oldum'' yorumunda bulundular.

Bir peri masalından fırlamış gibi görünen muhteşem MacDonnelle Gölü, romantik çiftin fotoğraf karelerinde adeta büyüleyici anlar yaşattı.

PHOTOSHOP OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Photoshop olduğu düşünülse de bu göl renk ayarına bile dokunulmadan inanılmaz parlak ve tamamen doğal.

Jarrod Andrews ve Jess Fiona da, doğanın bu muhteşem renkleri içinde yer almayı başaran kişilerden. Gölde bol bol fotoğraf çektiren çift için sosyal medya kullanıcıları tek bir yorumda buluştu: ''Buna aşık oldum.''

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DOĞANIN MUCİZESİ

Turistlerin oldukça ilgisini çeken bu göllerin pembe rengini alma sebepleri arasında, güneş ışınlarının açısı ve yoğunluğu, gölün tuzluluk oranının yüksekliği ve sıcaklıkla temas ettiğinde pembe bir renk oluşmasını sağlayacak alg ve bakterilerin bulunması yer alıyor. Bazıları tüm sene boyunca pembe olan bu göllerin çoğu yıllık sıcaklık oranlarına göre renk değiştirebiliyor.

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