HABER

"Doğanın sarı gelini" çiçeklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 12:48 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ihtiyacının önemli bir kısmının karşılandığı Trakya'da, "Doğanın sarı gelini" olarak adlandırılan ayçiçeği tarlaları doğal güzellik oluşturuyor

EDİRNE (AA) - Türkiye'nin ihtiyacının önemli bir kısmının karşılandığı Trakya'da, "Doğanın sarı gelini" olarak adlandırılan ayçiçeği tarlaları doğal güzellik oluşturuyor.

Bölgede çiçek açmaya başlayan ayçiçeklerinin oluşturduğu görsel şölen ilgi çekiyor. Tarlaları ziyaret eden vatandaşlar çiçekler arasında hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayçiçeği tarlalarında sarının her tonunun görüldüğünü söyledi.

Tarlaların renk cümbüşüne büründüğünü vurgulayan Arabacı, "Erken ekim yapılan ayçiçekleri büyüme dönemine girdi ve çiçek açtı. Tarlalar aynı kanolada olduğu gibi sarıya büründü. Çok güzel bir görsel şölen sağlıyor. Fotoğraf çektirmek isteyenler için doğal bir plato." dedi.

Arabacı, ayçiçeği için hava şartlarının uygun gittiğini belirterek, "Ayçiçeği bölgemiz için çok önemli bir ürün. Getirisinin yanında görsel bir güzellik de sağlıyor. Erken ekilen ayçiçeklerinde yüksek verim bekliyoruz. Her taraf sapsarı. Görsel olarak çok güzel bir görüntü. Yağışlar sayesinde ayçiçekleri çok güzel durumda. Vatandaşlar tarlaları bol bol ziyaret ediyor." diye konuştu.

Arabacı, geç ekilen ayçiçeklerinde ise hastalık görüldüğünü ifade ederek, hava şartlarının iyi gitmesi durumunda verim sıkıntısı yaşanmayacağını kaydetti.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Hayvanlar için gönderilen ekmeği satan veterinere uzaklaştırmaHayvanlar için gönderilen ekmeği satan veterinere uzaklaştırma
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ayçiçeği doğal güzellik Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı görsel şölen

En Çok Okunan Haberler

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

İBB'de bir istifa daha!

İBB'de bir istifa daha!

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Erdoğan'dan G-20 zirvesi sonrası açıklama

Erdoğan'dan G-20 zirvesi sonrası açıklama

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

G-20'de kritik Erdoğan-Trump görüşmesi!

G-20'de kritik Erdoğan-Trump görüşmesi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Libya karasularındaki Türk gemileri vurulacak' iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt!

'Türk gemileri vurulacak' iddiasına Erdoğan'dan yanıt!

Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Kritik görüşme sonrası flaş açıklama

İBB'de bir istifa daha! İSPARK müdürü Hüseyin Hacıoğlu istifa etti

İBB'de bir istifa daha!

Adana'da uyuşturucu operasyonu! 43 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonu!

Son dakika: Ege'de korkutan deprem

04.05'te deprem oldu! Bu kez Ege'de...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.