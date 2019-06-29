"Doğanın sarı gelini" çiçeklendi

EDİRNE (AA) - Türkiye'nin ihtiyacının önemli bir kısmının karşılandığı Trakya'da, "Doğanın sarı gelini" olarak adlandırılan ayçiçeği tarlaları doğal güzellik oluşturuyor.

Bölgede çiçek açmaya başlayan ayçiçeklerinin oluşturduğu görsel şölen ilgi çekiyor. Tarlaları ziyaret eden vatandaşlar çiçekler arasında hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayçiçeği tarlalarında sarının her tonunun görüldüğünü söyledi.

Tarlaların renk cümbüşüne büründüğünü vurgulayan Arabacı, "Erken ekim yapılan ayçiçekleri büyüme dönemine girdi ve çiçek açtı. Tarlalar aynı kanolada olduğu gibi sarıya büründü. Çok güzel bir görsel şölen sağlıyor. Fotoğraf çektirmek isteyenler için doğal bir plato." dedi.

Arabacı, ayçiçeği için hava şartlarının uygun gittiğini belirterek, "Ayçiçeği bölgemiz için çok önemli bir ürün. Getirisinin yanında görsel bir güzellik de sağlıyor. Erken ekilen ayçiçeklerinde yüksek verim bekliyoruz. Her taraf sapsarı. Görsel olarak çok güzel bir görüntü. Yağışlar sayesinde ayçiçekleri çok güzel durumda. Vatandaşlar tarlaları bol bol ziyaret ediyor." diye konuştu.

Arabacı, geç ekilen ayçiçeklerinde ise hastalık görüldüğünü ifade ederek, hava şartlarının iyi gitmesi durumunda verim sıkıntısı yaşanmayacağını kaydetti.

