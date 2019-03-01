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Doğanköy sağlıklı alt yapıya kavuşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 14:52 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Nilüfer’in Doğanköy Mahallesi’nde yıllardır çözülemeyen alt yapı meselesini oradan kaldırmak için düğmeye bastı.Şehir merkezinin yanı sıra 17 ilçenin de sağlıklı bir altyapıya kavuşması için yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Doğanköy Mahallesi’nde de alt yapı hamlesi başlattı.

Doğanköy sağlıklı alt yapıya kavuşuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Nilüfer’in Doğanköy Mahallesi’nde yıllardır çözülemeyen alt yapı meselesini oradan kaldırmak için düğmeye bastı.
Şehir merkezinin yanı sıra 17 ilçenin de sağlıklı bir altyapıya kavuşması için yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Doğanköy Mahallesi’nde de alt yapı hamlesi başlattı. BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Doğanköy Mahallesi Gümüş Cadde’deki kanalizasyon hattı çalışmalarına başlandı. Sağlıklı bir şehrin ancak sağlıklı bir altyapı üzerine inşa edilebileceğini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş “İnsan ve çevre sağlığını olumsuz şekilde etkileyecek herhangi bir durumu bertaraf etmek adına Büyükşehir Belediyesi olarak mesâi mefhumu gözetmeksizin canla başla çalışıyoruz. Uzun yıllardır çözülemeyen ve birçok kez dile getirilen Doğanköy Gümüş Caddesi’ndeki kanalizasyon problemi için de çalışmalarımızı başlattık. İnşallah kısa zamanda bu mesele de tarihe karışmış olacak” dedi.

Doğanköy sağlıklı alt yapıya kavuşuyor

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