Doğanlar ve Rıza Bey apartmanları hakkında 'çürük' raporu verilmiş

İzmir'in Seferihisar açıklarındaki 6.6’lık depremin ardından onlarca vatandaş, yıkılan binaların altında kalarak öldü. Depremde yıkılan Doğanlar ve Rıza Bey apartmanları hakkında ilçe belediyesinin 2012 ve 2018 yıllarında ‘çürük’ raporu verdiği ortaya çıktı. Düzenlenen raporlarda her iki binanın da deprem riski taşıdığı belirtilirken, apartman sakinlerinin uyarıldığı iddia edildi. Bina sakinlerinin talebi üzerine Doğanlar Apartmanı hakkında düzenlenen rapor sonrasında iddiaya göre yetkililer, Dokuz Eylül Deprem Uygulaması’ndan rapor alınmasını tavsiye etti. Bunun üzerine konuyu değerlendirmek üzere zemin kattaki kafede toplanan apartman sakinleri anlaşmaya varamadı. Bazı daire sakinleri rapor alınması konusunda görüş bildirirken, bazılarının ise evlerinden çıkmamak için rapor alınmasını kabul etmediği, yaşanan tartışmaların ardından da o raporun alınmadığı ileri sürüldü.

‘ARKADAŞLARIM EVLERİNİ SATIP GİTTİ’

Rıza Bey apartmanının hemen arkasındaki binada yaşayan İrfan Güneş, “Ben de çürük raporunun verildiğini duydum. Daha sonrasında güçlendirme yapılmış ve mantolama ile bu iş kapatılmış. Zor bir durum. Allah insanlara yardım etsin. Mantolama yapıldıktan sonra insanlar oturmaya devam etmişler. Sonuçta bina doluydu. Bizim binamızda da hasar var ama küçük düzeyde. Bunlar yapıyla alakalı kusurlardır” dedi.