HABER

"Doğanşar 53. Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri ve Bal Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 23:09 | Son Güncelleme

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen festival, güreşçilerin er meydanına çıkmasıyla başladı - Vali Davut Gül: - "Ata sporumuz olan güreş kültürünün yaşaması ve gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarılması lazım"

SİVAS (AA) - Sivas'ın Doğanşar ilçesinde düzenlenen "Doğanşar 53. Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri ve Bal Festivali" başladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe stadındaki müsabakalarda er meydanına çıkan çok sayıda güreşçi, rakiplerinin sırtını yere getirebilmek için kıyasıya yarıştı.

Festivale katılan Vali Davut Gül, yaptığı konuşmada, Sivas’tan çok sayıda başarılı sporcunun çıktığını ve Türkiye'yi uluslararası alanda temsil ettiklerini söyledi.

Tarih boyunca Türk milletinin güreşe özel ilgi gösterdiğini ve güreşin nesilden nesle aktarıldığını belirten Gül, şunları dile getirdi:

"Ata sporumuz olan güreş kültürünün yaşaması ve gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarılması lazım. Bu kültürü yaşatacak olan sizlersiniz. Sizin ilginiz ve sevginiz oldukça, bu organizasyonlar sürdükçe daha nice yıllar boyunca bu coğrafyada güreşler yapılmaya devam edecek. Bizi biz yapan, bizleri bir ve beraber yapan bu tür festivallerimizdir.

İstanbul'dan, Ankara’dan ve yurdun birçok noktasından Doğanşar’a bu etkinlikleri izlemeye gelen vatandaşlarımız varsa bizim çok büyük ortak değerlerimiz var demektir."

Gül, çok sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen müsabakaların hazırlamasında katkısı olanlara teşekkür etti.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Hakkari'de kazada yaralanan 8 kişi, askeri helikopterle hastaneye taşındıHakkari'de kazada yaralanan 8 kişi, askeri helikopterle hastaneye taşındı
Suriyelilerin Öncüpınar Kapısı'nda son gün yoğunluğu (2)Suriyelilerin Öncüpınar Kapısı'nda son gün yoğunluğu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
53. Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri başladı Vali Davut Gül

En Çok Okunan Haberler

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin hayatını kaybetti

Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin hayatını kaybetti

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

ABD ile yaşanan krizde Türkiye'ye çok önemli destek!

ABD ile yaşanan krizde Türkiye'ye çok önemli destek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama kararları

CHP toplantısında Muharrem İnce kavgası! Olay sözler: Ş. oğlu ş.sizsin dedim

CHP toplantısında Muharrem İnce kavgası! Olay sözler: Ş. oğlu ş.sizsin dedim

Kütahya'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kütahya'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kazada kahreden detay

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kazada kahreden detay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.