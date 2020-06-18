HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, hayatını kaybetti

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 19:54 | Son Güncelleme

Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük (78), kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, hayatını kaybetti

Doğanşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda iş insanı olan Vahap Küçük, bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvurdu. Yaklaşık iki haftadır İstanbul'da tedavi gören Vahap Küçük, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi.

İki dönemdir AK Parti Doğanşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten 9 çocuk babası Vahap Küçük'ün cenazesinin yarın Malatya'da toprağa verilmesinin planlandığı belirtildi.

VAHAP KÜÇÜK KİMDİR?

1942 yılında Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Elmalı Mahallesinde doğdu. İlkokulu Elmalı'da, ortaöğretimi ise Doğanşehir'de tamamladı. Askerlik görevi sonrası köyüne dönerek çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştı.

1968 yılında Doğanşehir’e yerleşerek, burada ticaret ve hayvancılıkla uğraştı. 1972 yılında Milli Selamet Partisi’nin Doğanşehir’deki kuruculuğunu gerçekleştirdi ve ilçe başkanlığı görevini üstlendi. 1983 yılında Turgut Özal ile birlikte ANAP’ın kuruluşunda yer alarak, Doğanşehir ilçe teşkilatını kurdu ve ilçe başkanlığı görevini yürüttü. Özal’ın yaşamını yitirmesiyle bu görevi son buldu. 1984 yılında Doğanşehir Tavşantepe civarına çiftlik kurarak ticaret ve hayvancılıkla uğraşmaya başladı.

1985 yılında çocukları ile birlikte tekstil sektörüne faaliyete başladı. 2001 yılında AK Parti’nin kurulmasıyla ilçe teşkilatını oluşturarak ilçe başkanlığı görevini yürüttü. Çeşitli sağlık ocakları ve okulların yapımını sağladı. Tekstil alanında LCW’nin kuruluşunu sağladı ve ortakları arasına girdi. Aile şirketi olan Küçükler Holding’in yönetim kurulu üyeliği görevini de sürdürüyor. Küçük, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Doğanşehir Belediye başkanlığı görevini getirildi.

Vahap Küçük, evli ve 9 çocuk sahibidir.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Malatya İli, Doğanşehir İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çukur'un yıldızından ilk aşk pozu! Beğeni yağdı Çukur'un yıldızından ilk aşk pozu! Beğeni yağdı
Yırtıcı hayvanın saldırdığı 2 yaşındaki çocuk yaralandıYırtıcı hayvanın saldırdığı 2 yaşındaki çocuk yaralandı
Çankaya Belediyesi’nden satılık daire ve arsa ilanı!Çankaya Belediyesi’nden satılık daire ve arsa ilanı!

En Çok Okunan Haberler

Baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel'in cezaları belli oldu

Baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel'in cezaları belli oldu

Üçlü ilişki iddiası! Görüntüler çıktı

Üçlü ilişki iddiası! Görüntüler çıktı

Sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde olacak? İşte detaylar

Sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde olacak? İşte detaylar

LGS ve YKS günlerinde sınırlı bir sokağa çıkma yasağı olacak

LGS ve YKS günlerinde sınırlı bir sokağa çıkma yasağı olacak

Flaş açıklamalar! 'Mobbingle ilgili...'

Flaş açıklamalar! 'Mobbingle ilgili...'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan maaş açıklaması!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan maaş açıklaması!

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Corona döneminde nikah ve düğünler hangi şartlarda yapılacak?

Corona döneminde nikah ve düğünler hangi şartlarda yapılacak?

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

LGS ve YKS ertelenmeli mi? Prof. Dr. Ceyhan'dan çarpıcı açıklama

LGS ve YKS ertelenmeli mi? Prof. Dr. Ceyhan'dan çarpıcı açıklama

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

Diğer Haberler
Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak

LGS ve YKS için açık olacaklar

Bakan Soylu ve Ersoy, avatarlarıyla sana sergi gezdi

Bakan Soylu ve Ersoy, avatarlarıyla sana sergi gezdi

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz hakkında 7.5 yıl hapis istemi

Foça Belediye Başkanı'na hapis istemi

Kayseri'de yırtıcı hayvanın saldırdığı 2 yaşındaki çocuk yaralandı

Yırtıcı hayvanın saldırdığı 2 yaşındaki çocuk yaralandı

Denizli'de korkunç olay! Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı hastanenin penceresinden atlayarak hayatını kaybetti

Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı hastanede intihar etti

Yumurta büyüklüğünde yağdı, her yeri beyaza bürüdü

Yumurta büyüklüğünde yağdı, her yeri beyaza bürüdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.