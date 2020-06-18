Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, hayatını kaybetti

Doğanşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda iş insanı olan Vahap Küçük, bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvurdu. Yaklaşık iki haftadır İstanbul'da tedavi gören Vahap Küçük, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi.

İki dönemdir AK Parti Doğanşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten 9 çocuk babası Vahap Küçük'ün cenazesinin yarın Malatya'da toprağa verilmesinin planlandığı belirtildi.

1942 yılında Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Elmalı Mahallesinde doğdu. İlkokulu Elmalı'da, ortaöğretimi ise Doğanşehir'de tamamladı. Askerlik görevi sonrası köyüne dönerek çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştı.

1968 yılında Doğanşehir’e yerleşerek, burada ticaret ve hayvancılıkla uğraştı. 1972 yılında Milli Selamet Partisi’nin Doğanşehir’deki kuruculuğunu gerçekleştirdi ve ilçe başkanlığı görevini üstlendi. 1983 yılında Turgut Özal ile birlikte ANAP’ın kuruluşunda yer alarak, Doğanşehir ilçe teşkilatını kurdu ve ilçe başkanlığı görevini yürüttü. Özal’ın yaşamını yitirmesiyle bu görevi son buldu. 1984 yılında Doğanşehir Tavşantepe civarına çiftlik kurarak ticaret ve hayvancılıkla uğraşmaya başladı.