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Doğanyol’da depremin vurduğu köylerde yıkım büyük

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 13:25 | Son Güncelleme

Elazığ depreminin en yıkıcı etkisinin görüldüğü Malatya’da birçok köy ağır hasar gördü.

Elazığ depreminin en yıkıcı etkisinin görüldüğü Malatya’da birçok köy ağır hasar gördü. Cami ve çok sayıda binanın yıkıldığı Doğanyol ilçesine bağlı Koldere Mahallesi’nde hasar tespit çalışmaları ise tamamlandı.
Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen Malatya’da yaralar sarılmaya devam ediyor. Depremin merkez üssünün yanı başında olan Doğanyol ilçesinde de 4 vatandaş hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Bazı artçı depremlerin merkez üssü olan Koldere Mahallesi’nde özellikle toprak yapıların neredeyse tamamı yıkıldı. Depremde Koldere Mahallesi Camii de ağır hasar gördü. Minarenin yıkılarak üstüne düşmesi ile ağır hasar gören cami kullanılamaz hale gelirken, kerpiç evlerin de büyük çoğunluğu kullanılamaz duruma geldi.
Depremin ardından birçok mahalle sakini güvenli gördükleri bölgelere giderken, bazı vatandaşlar da çadırlarda kalıyor. Depremin çok şiddetli olduğunu ifade eden mahalle sakinleri, yaşadıkları korku dolu anları anlattılar. Deprem anında dışarı kaçtıklarını söyleyen vatandaşlar, afetin ardından devletin yanlarında olduğunu ve gerekli yardımları ulaştırdıklarını ifade ettiler.

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