HABER

Doğasever gezgin Karaca, Bitlis'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 12:02 | Son Güncelleme

HAYALİNİ kurduğu 'Dünya Barış Ormanları' projesini hayata geçirmek için işinden istifa edip il il dolaşan gezgin Yunus Emre Karaca (29), Bitlis'e geldi.

Doğasever gezgin Karaca, Bitlis'de

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- HAYALİNİ kurduğu 'Dünya Barış Ormanları' projesini hayata geçirmek için işinden istifa edip il il dolaşan gezgin Yunus Emre Karaca (29), Bitlis'e geldi. Burada gençler ve çocuklarla birlikte çevre temizliği yapan Karaca, dünya barışı için fidan dikimi gerçekleştirdi.
'Dünya Barış Ormanları' projesini hayata geçirmek için işinden istifa edip il il dolaşan arkeolog Yunus Emre Karaca, gittiği kentlerde fidan dikimi ve çöp toplama etkinliği gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Bitlis'e gelen Karaca, gençler ve çocuklarla birlikte çevre temizliği yapıp dünya barışı için fidan dikimi gerçekleştirdi. Bitlis'e ilk defa geldiğini belirten Karaca, Bitlis Belediye Başkanlığının da kendisine destek verdiğini söyledi. Amacının farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Karaca, "Bu yola çıkmadan tüm kıyafetlerimi Kızılay’a kitaplarımı ise Türk Halk Kütüphanesine bağışladım. Bunun sebebi ise mülkiyet duygusunu ortadan kaldırmaktır. Çünkü insanlar bir şeye sahip değilse bunun derdine de düşmüyor. Her şeyimi bağışladım ve sırt çantamla yola çıktım. Bu şekilde hayatta iz bırakmayı planlıyorum. 81 ili ve dünya başkentlerini gezerek Dünya Barış Ormanları'nı kurmayı hayal ediyorum. Yavaş yavaşta hayallerime kavuşuyorum. Bugün Bitlis'teyim ve burada 8. projemi gerçekleştiriyorum" dedi.
Bitlis'te gençlerle birlikte çevre temizliği yaptıklarını anlatan Karaca, Bitlis'teki ilgiden oldukça memnun kaldığını söyledi. Başlattığı projeye gençlerin destek vermesinin kendisini çok umutlandığırdığını belirten Karaca, "Yarın buradan otostopla Hakkari’ye gideceğim. Amacım bunun farkındalığını toplumumuz gösterebilmekti ve insanların buralara gelmesini sağlamaktır. Çünkü insanlar buraya arabalarıyla zor gelirken ben otostopla geldim. Hiç bir sıkıntı yaşamadım. Ben istiyorum ki tüm halkımızı buralara gelsin" dedi.
Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı Zahir Saldıran ise Yunus Emre Karaca'nın başlattığı projeyi desteklediklerini belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Doğasever gezgin Karaca, Bitlis'deDoğasever gezgin Karaca, Bitlis'deDoğasever gezgin Karaca, Bitlis'deDoğasever gezgin Karaca, Bitlis'de

PARTNER Moloz ve çöplerle doluydu! 22 yıl sonra cennet oldu Moloz ve çöplerle doluydu! 22 yıl sonra cennet oldu
Belediye katı atıktan enerji üretiyorBelediye katı atıktan enerji üretiyor
Cami 2.kez yıkıldı minaresi 5 asırdır ayaktaCami 2.kez yıkıldı minaresi 5 asırdır ayakta
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararları

Engelli genç kıza tecavüz iddiası!

Engelli genç kıza tecavüz iddiası!

Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

HDP'li belediyenin şehit yakınlarını işten çıkardığı iddiası! "PKK yandaşları işe alınacak"

HDP'li belediyenin şehit yakınlarını işten çıkardığı iddiası! "PKK yandaşları işe alınacak"

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini kayıtsızca izledi

Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini izledi

İç çamaşırına saklamıştı! Hastanelik oldu

İç çamaşırına saklamıştı! Hastanelik oldu

TSK'dan 2138 personel ihraç edildi, 176 emekli askerin rütbeleri alındı

İşte OHAL sonrası ihraç edilen personel sayısı

Yeni dönem başlıyor! HIV/AIDS eğitim müfredatına girecek

Yeni dönem başlıyor! HIV/AIDS eğitim müfredatına girecek

Sahte bahis kuponu dolandırıcıları tutuklandı

Sahte bahis kuponu dolandırıcıları tutuklandı

Bursa'da cinayet! 2003 yılı bacak güzeli Alev Çökeliler gözaltına alındı

Bursa'da cinayet! 2003 yılı bacak güzeli gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.