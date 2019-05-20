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Doğaseverler, Hakkari'deki 'ters lale' buluşmasında bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 12:14 | Son Güncelleme

Hakkari'nin merkeze bağlı Ceylanlı köyü kırsalında ters lale etkinliği düzenlendi.

Hakkari'nin merkeze bağlı Ceylanlı köyü kırsalında ters lale etkinliği düzenlendi. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen fotoğrafçı ve doğaseverler, Sümbül Dağı'nın uzantısı olan 2 bin 500 rakımlı Sütçüler Tepesi'ndeki ters laleleri fotoğraflayıp, doğa yürüyüşü yaptı.
Hakkari Cilo Doğa Sporları Kulübü tarafından bu yıl geleneksel olarak 4'üncüsü düzenlenen 'Ters Lale Buluşması'na, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden doğasever ve fotoğrafçılar katıldı. Anavatanı Hakkari olan ters lalenin ülke turizmine kazandırılmasının amaçlandığı buluşmada, renkli görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik gerekçesiyle yıllarca çıkılmasına izin verilmeyen ve bu yıl yayla yasaklarının kalkmasıyla birilkte şenlenen kent merkezine 70, Ceylanlı köyüne ise 4 kilometre mesafede bulunan Sümbül Dağı'nın uzantısı Sütçüler Tepesi'ndeki ters lale arazisi, fotoğraf sanatçılarını ve doğaseverleri ağırladı.
İsviçre'nin Alp Dağları'nı aratmayan sıradağları, şelaleleri ve buz gibi akan akarsuların bulunduğu karla kaplı dağın yamacındaki 'Ters Lale Buluşması'na gelen yaklaşık 50 doğasever, köye kadar araçla geldi. Doğasever ve fotoğrafçılar, daha sonra 4 kilometrelik yolu yürüyerek ters lalelerin bulunduğu bölgeye ulaştı. Ters lale arazisinde bol bol fotoğraf çeken doğaseverler bu etkinlik sırasında ise yöresel kıyafetler giydi, şarkılar eşliğinde halay çekti.
Cilo Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu, Hakkari'nin kültüründe yer edinmiş ters laleleri ülke turizmine kazandırmak için bu yıl 4'üncü kez bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. Tansu, Bu tür faaliyetleri dernek olarak sık sık yapıyoruz. Geldiğimiz bölge ise ters lalelerin doğol ortamda yetiştiği bölge. Burası uzun yıllar yasaklıydı. Geçen yıl da özel izinle gelmiştik. Bu yıl serbest oldu. Buranın ulaşımı kolay ve doğa manzarası daha iyi olduğu için 2 yıldır ters lale buluşmasını burada yapıyoruz. Doğası mükemmel. Buraya gelenler gönüllerince eğleniyordedi.
Ters lale buluşmasına Van'dan katılan Viyan Cin ise, Burası müthiş. Hiç keşfedilmemiş bir cennet gibi. Herkesin gelip burayı görmesini isterim. İnsanların burayı bilmesini, Hakkari'nin dağlarını keşfetmelerini isterim.dedi. Buluşmaya katılanlara Cilo Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu tarafından katılım belgesi de verildi.

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