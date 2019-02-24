Doğaseverler, İkizdere'de kar yürüyüşünde buluştu

Mehmet Can PEÇE/İKİZDERE (Rize), (DHA)- RİZE’nin İkizdere ilçesinde bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen 'Çağrankaya Kar Yürüyüşü'ne Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden doğaseverler katıldı.

İkizdereli doğaseverler Ali Rıza Coşkun ve Hakan Karagöz tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ve bölgenin doğal güzellikleri ile yayla yaşantısına dikkati çekmek amacıyla yapılan Çağrankaya Kar Yürüyüşü'nin 7'ncisi düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından İkizdere ilçesine gelen yaklaşık 700 doğasever, Kaymakamlık binası önünde toplandı, tulum çalgısı eşliğinde horonlar oynadı. Büyükyayla mevkiine araçlarla çıkan ve iş makinelerinin açtığı ve 4 metreyi aşan kar kütlelerinin arasındaki yoldan geçen doğaseverler, Çağrankaya Yaylasına doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşe, İkizdere Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu, Doğaseverler Ali Rıza Coşkun ve Hakan Karagöz ile Mimar Mühendisler Grubu Genel Başkan Yardımcısı Kadem Ekşi de eşlik etti. 11 kilometre yürüyerek Çağrankaya Yaylasına ulaşacak grup, burada yayla evlerinde kalacak, türküler söyleyerek eski gelenekleri yaşatacak.

'KAR TOPU GİBİ BAŞLADI, ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ'

İkizdere Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu, etkinliğin bir kartopu gibi başlayıp çığ gibi büyüdüğünü belirterek, "Ülkemizin ve bölgemizin bu güzelliğini herkese göstermeye çalışıyoruz. Ülkemizin en güzel noktalarında birisi Rize, Rize’nin en güzel noktası İkizdere’dir" dedi.

Mimar Mühendisler Grubu Genel Başkan Yardımcısı Kadem Ekşi de "Sessizliğin sesini dinlemek üzere yine sevgili dostlarla bir arada olduk. Aşk ve sevgiliyle 7 bölgeyi harmanlayan, insanları bir araya getiren bu etkinlikleri çığ gibi büyüdüğünü 4 mevsim İkizdere sloganıyla yola devam ediyoruz" diye konuştu.

Ankara’dan etkinliğe geldiğini söyleyen Zeynep Çolak da "İlk defa geliyorum. İş arkadaşım organize edenlerin arasındaydı, bize bahsetti. Çok heyecanlandık, gelmek istedik. Seneye de planlarlar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dağcılık sporu ile ilgilenen Ayşe Kural ise daha önce kar yüyüşü yaptığını ancak ilk defa Rize’ye geldiğini belirterek, "Doğa muhteşem, halk çok sıcak. Doğa yürüşlerini daha önce yaptım ancak bu çok zor bir yürüş, sırt çantalarım büyük ve ağır onlarla yürümek nasıl olacak bilmiyorum" dedi.