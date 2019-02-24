HABER

Doğaseverler, İkizdere'de kar yürüyüşünde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 11:20 | Son Güncelleme

RİZE’nin İkizdere ilçesinde bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen 'Çağrankaya Kar Yürüyüşü'ne Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden doğaseverler katıldı.

Mehmet Can PEÇE/İKİZDERE (Rize), (DHA)- RİZE’nin İkizdere ilçesinde bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen 'Çağrankaya Kar Yürüyüşü'ne Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden doğaseverler katıldı.

İkizdereli doğaseverler Ali Rıza Coşkun ve Hakan Karagöz tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ve bölgenin doğal güzellikleri ile yayla yaşantısına dikkati çekmek amacıyla yapılan Çağrankaya Kar Yürüyüşü'nin 7'ncisi düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından İkizdere ilçesine gelen yaklaşık 700 doğasever, Kaymakamlık binası önünde toplandı, tulum çalgısı eşliğinde horonlar oynadı. Büyükyayla mevkiine araçlarla çıkan ve iş makinelerinin açtığı ve 4 metreyi aşan kar kütlelerinin arasındaki yoldan geçen doğaseverler, Çağrankaya Yaylasına doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşe, İkizdere Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu, Doğaseverler Ali Rıza Coşkun ve Hakan Karagöz ile Mimar Mühendisler Grubu Genel Başkan Yardımcısı Kadem Ekşi de eşlik etti. 11 kilometre yürüyerek Çağrankaya Yaylasına ulaşacak grup, burada yayla evlerinde kalacak, türküler söyleyerek eski gelenekleri yaşatacak.

'KAR TOPU GİBİ BAŞLADI, ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ'

İkizdere Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu, etkinliğin bir kartopu gibi başlayıp çığ gibi büyüdüğünü belirterek, "Ülkemizin ve bölgemizin bu güzelliğini herkese göstermeye çalışıyoruz. Ülkemizin en güzel noktalarında birisi Rize, Rize’nin en güzel noktası İkizdere’dir" dedi.

Mimar Mühendisler Grubu Genel Başkan Yardımcısı Kadem Ekşi de "Sessizliğin sesini dinlemek üzere yine sevgili dostlarla bir arada olduk. Aşk ve sevgiliyle 7 bölgeyi harmanlayan, insanları bir araya getiren bu etkinlikleri çığ gibi büyüdüğünü 4 mevsim İkizdere sloganıyla yola devam ediyoruz" diye konuştu.

Ankara’dan etkinliğe geldiğini söyleyen Zeynep Çolak da "İlk defa geliyorum. İş arkadaşım organize edenlerin arasındaydı, bize bahsetti. Çok heyecanlandık, gelmek istedik. Seneye de planlarlar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dağcılık sporu ile ilgilenen Ayşe Kural ise daha önce kar yüyüşü yaptığını ancak ilk defa Rize’ye geldiğini belirterek, "Doğa muhteşem, halk çok sıcak. Doğa yürüşlerini daha önce yaptım ancak bu çok zor bir yürüş, sırt çantalarım büyük ve ağır onlarla yürümek nasıl olacak bilmiyorum" dedi.

PARTNER Buraya hiç yağmur yağmıyor Buraya hiç yağmur yağmıyor
Kar İstanbul'u beyaza bürüdü (4)Kar İstanbul'u beyaza bürüdü (4)
Kar yağışı İstanbul’da trafiği olumsuz etkilemediKar yağışı İstanbul’da trafiği olumsuz etkilemedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Venezuela'da çatışma! Ordu ateş açtı: Ölü ve yaralılar var!

Venezuela'da çatışma! Ordu ateş açtı: Ölü ve yaralılar var!

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Ozan Tufan gündem oldu

Ozan Tufan gündem oldu

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

Harbiye Açıkhava’da 12 ay kesintisiz sanat

Harbiye Açıkhava’da 12 ay kesintisiz sanat

Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Bombalı eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Sokak hayvanları için denize girdiler

Sokak hayvanları için denize girdiler

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? (25 Şubat Pazartesi okullar tatil mi?)

İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

Bursa'da zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi

Zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.