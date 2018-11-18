Doğaseverler Karaçay Vadisi'nde çöp topladı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye merkeze bağlı Karacalar köyü sınırları içinde bulunan Karaçay Vadisi'ne atılan çöpler doğaseverler tarafından toplandı.

Osmaniye Dağcılık Kulübü (ODAK) organizasyonunda bir araya gelen çok sayıda kişi, vadi içerisinde yürüyüş yaptı. Doğaya atılan çöpleri toplayarak poşetlere dolduran grup, Karaçay Şelalesi önünde Türk bayrağı açtı.

ODAK Başkanı Muhammet Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, vadi ve şelalenin doğa turizmi açısından bölgenin en önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Karaçay Vadisi'nin gelecek nesillere doğal güzellikleriyle aktarılması için bölgenin korunmasını istediklerini kaydeden Doğan, şöyle devam etti:

"Karaçay Vadisi'nin hemen girişinde her hafta binlerce kişinin gelip piknik yaptığı bir mesire alanı bulunuyor. Karaçay çevre il ve ilçelerdeki dağcılık kulüplerinin de faaliyetini yaptığı doğal zenginliğimizdir. Vadi içerisindeki patika yol aynı zamanda bisiklet sporu için uygundur. Bu alanın korunması ve gelecek nesillere bozulmadan aktarılması hepimizin boynunun borcudur."

Doğan, Karaçay Vadisi'nin koruma altına alınması için gerekli başvuruyu yapacaklarını sözlerine ekledi.

Etkinliğe katılan Arzu Keskiner de her ay Karaçay Vadisi'nde ailece yürüyüş yaptıklarını, bölgenin koruma altına alınması çalışmalarına destek verdiğini söyledi.

