Doğaseverler kuşları izledi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Doğa Derneği üyeleri, Avrupa Kuş Gözlem Günü nedeniyle nesli tükenme altında bulunan flamingoların yanı sıra 300'e yakın kuş türüne de ev sahipliği yapan Gediz Deltası'nda bir araya geldi. Dernek, aynı zamanda Türkiye'de flamingoların üreme alanlarından biri olan Kuş Cenneti'ni de içine alan deltanın, şehirde yaşayanlar ile bağlarını güçlendirmek ve bölgenin tanınırlılığını arttırmayı hedefliyor.

Doğa Derneği üyeleri ve kuşlara meraklı bazı doğaseverler, Avrupa Kuş Gözlem Günü nedeniyle Gediz Deltası'nda yürüyüş yaptı, kuşları gözlemledi. Kuşları görmek için Karşıyaka'daki balıkçı barınağında buluşan yaklaşık 50 kişilik grup, sahil boyunca kilometrelerce yürüdü. Dürbün ve teleskoplar yardımı ile Gediz Deltası'nda gördükleri kuşları inceleyen grup, bol bol da fotoğraf çekti.

Flamingoların Türkiye'deki ender üreme noktalarından biri olan ve tepeli pelikan, küçük akbalıkçıl, gri balıkçıl, leylek, saz delicesi, kerkenez, sakar meke, ev kırlangıcı, kır kırlangıcı, serçe, saksağan, kır incirkuşu, yalı çapkını, poyraz kuşu gibi onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan Kuş Cenneti'ni içine de alan Gediz Deltası'nın önemine değinen dernek üyesi Galip Ener, etkinliği düzenleme nedenlerini anlattı. Amaçlarının insanların burada yaşayan kuşları fark etmelerini sağlamak olduğunu açıklayan Galip Ener, yine nesli tehlike altında olan kuşların da devamlılığını, bu alanda üremelerini sağlamak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.