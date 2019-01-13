Doğaseverler Trakya'nın en yüksek dağına tırmandı

EDİRNE (AA) - Edirne Doğa Spor Kulübü (EDOSK) üyeleri Yıldız Dağları olarak da bilinen Istrancalar'ın bin 31 metrelik yükseltisi ile en yüksek tepesi olan Mahya Dağı'na tırmandı.

Kar yağışıyla beyaz örtüsünü üzerine çeken kayın ağaçları arasında yürüyüşüne başlayan doğa yürüyüşü grubu, bu yılın ilk etkinliğini gerçekleştirdi.

15 kişiden oluşan doğaseverler Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice köyünden başladıkları yürüyüş kapsamında doğanın güzellikleri arasında Trakya'nın en yüksek noktası olan Mahya Dağı'na tırmandı.

Kar örtüsü ile ayrı bir güzellik sunan ormanları da fotoğraflayan doğaseverler aynı ilçenin Poyralı köyüne kadar yürüyerek 17 kilometre yol katetti.

- "Her doğasever ölmeden önce burayı görmeli"

EDOSK Yönetim Kurulu Başkanı Orkun Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çatalca'dan başlayarak Bulgaristan'ın Burgaz şehrine kadar uzanan Istrancalar'ın bir doğa harikası olduğunu söyledi.

Her doğaseverin ölmeden önce burayı görmesi gerektiğini belirten Akman, şunları kaydetti: