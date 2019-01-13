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Doğaseverler Trakya'nın en yüksek dağına tırmandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 14:06 | Son Güncelleme

EDOSK üyesi 15 doğasever, Istrancalar'ın bin 31 metrelik yükseltisi ile en yüksek tepesi olan Mahya Dağı'na tırmandı - Istarancalar, kışın da fotoğraf ve doğaseverlerin gözdesi olmaya devam ediyor

EDİRNE (AA) - Edirne Doğa Spor Kulübü (EDOSK) üyeleri Yıldız Dağları olarak da bilinen Istrancalar'ın bin 31 metrelik yükseltisi ile en yüksek tepesi olan Mahya Dağı'na tırmandı.

Kar yağışıyla beyaz örtüsünü üzerine çeken kayın ağaçları arasında yürüyüşüne başlayan doğa yürüyüşü grubu, bu yılın ilk etkinliğini gerçekleştirdi.

15 kişiden oluşan doğaseverler Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice köyünden başladıkları yürüyüş kapsamında doğanın güzellikleri arasında Trakya'nın en yüksek noktası olan Mahya Dağı'na tırmandı.

Kar örtüsü ile ayrı bir güzellik sunan ormanları da fotoğraflayan doğaseverler aynı ilçenin Poyralı köyüne kadar yürüyerek 17 kilometre yol katetti.

- "Her doğasever ölmeden önce burayı görmeli"

EDOSK Yönetim Kurulu Başkanı Orkun Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çatalca'dan başlayarak Bulgaristan'ın Burgaz şehrine kadar uzanan Istrancalar'ın bir doğa harikası olduğunu söyledi.

Her doğaseverin ölmeden önce burayı görmesi gerektiğini belirten Akman, şunları kaydetti:

"Yıldız Dağları olarak da bilinen Istrancalar her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Kışın kar yağışıyla bu bölge görsel güzellikler sunuyor. Doğanın huzurunu hissetmek isteyen turistler, doğaseverler ve fotoğrafçılar her zaman buraya gelebilirler. Bizde Edirne'nin ilk ve tek doğa kulübü olarak bu yılın ilk etkinliğine Istrancalar'dan başladık. Hem doğayı keşfettik hem de bu güzellikleri fotoğrafladık. Trakya'nın en yüksek noktası bin 31 metre yüksekliğindeki Mahya tepe askeri bölgede olduğu için askeriyeden izin alarak bu etkinliği gerçekleştirdik. Kulüp olarak yeni dönemde de dolu dolu etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz."

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