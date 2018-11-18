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Doğaseverlerin Kaçkarlar'daki durağı Zil Kale

YAŞAM HABERLERİ  | 18.11.2018 11:39 | Son Güncelleme

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Zil Kale, sergilediği sonbahar ve kış mevsiminin tüm görkemiyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içerisindeki Zil Kale, ziyaretçilerine iki mevsimi bir arada sunuyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi sınırları içindeki Çat Vadisi üzerinde sarp bir kaya üzerine kurulu Zil Kale, denizden 750, Çat Deresi'nden ise yaklaşık 100 metre yükseklikteki görkemli manzarasıyla ilgi görüyor.

Kaçkar Dağları'nda bir kartal yuvası: Zil Kale

Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içerisindeki Zil Kale, ziyaretçilerine iki mevsimin tüm güzelliğini bir arada sunuyor.
İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu: - "Kaçkarlar ve Zil Kale, her mevsim ayrı güzelliğiyle insanların huzur bulduğu nokta oldu" dedi.
Piyanist Tuluyhan Uğurlu'nun Mayıs 2013'te verdiği konserin ardından tanınırlığı artan Zil Kale, son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığının "kulturportali" adlı internet adresi üzerinden yapılan ankette Türkiye'nin en görkemli kaleleri arasında birinci sırada yer aldı.
İlçe merkezine 15 kilometre mesafede, 14. veya 15. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen Zil Kale'ye ilgi son yıllarda arttı.
Kaçkar Dağları'nın yüksek kesimlerinde kar yağarken, eteklerinde canlılığını koruyan sonbahar renkleriyle iki mevsimin bir arada yaşandığı bölgede, Zil Kale turistlerin en gözde mekanları arasında yer alıyor.
Bölgedeki görsel şöleni tepeden izleme olanağı sağlayan kale, ziyaretçi sayısındaki artış dolayısıyla gündüz saatlerinde açık tutuluyor.
"Burası özgürlük, sessizlik, huzur"
İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rize'nin önemli tarihi mekanlarından biri olan Zil Kale'ye ilginin son yıllarda arttığını söyledi.
Zil Kale'nin dönemin önemli ticari konaklama mekanlarından olduğuna dikkati çeken Hocaoğlu, "Rize için son derece önemli bir turizm merkezi haline dönüştü. Kaçkarlar'ın renkli orman dokusu içerisinde başlı başına bir cazibe merkezi. Tarihi güzelliğinin yanında barındırdığı doğal güzelliğiyle de önemli bir nokta. Kaçkarlar ve Zil Kale her mevsim ayrı güzelliğiyle insanların huzur bulduğu nokta oldu." dedi.
Zil Kale'yi ziyaret eden Hanife Şeker Kanberoğlu ise Kaçkar Dağları'nı "Burası özgürlük, sessizlik, huzur." olarak tarif etti.
Özellikle sonbaharı çok sevdiğini dile getiren Kanberoğlu, şunları kaydetti: "Sıklıkla her sene geliyorum. Kasım aylarını herkese tavsiye ederim. Burası için söylenenler doğru. Dünyanın cenneti. Sakinlik, dinginlik. Sarının her tonunu yeşilin içerisinde bulabiliyorsunuz. Kızıllıklar hakim. Böyle bir güzellik yok. İnsanların Amerika'ya, New England'a gitmesine gerek yok, yaprak dökümü seyretmek için buyursunlar Karadeniz'e gelsinler."
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Anahtar Kelimeler:
Rize Çamlıhemşin Zil Kale

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