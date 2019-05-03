"Doğası kendine ait" karma resim sergisi Berlin'de açıldı

BERLİN (AA) - İstanbul'un en büyük resim galerilerinden NişArt Sanat Galerisi'nin uluslararası sergileri kapsamında 18 kadın sanatçının ''Doğası kendine ait'' (Einzigartig) adlı serbest temalı karma resim sergisi Berlin'de açıldı.

Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın himayesinde elçilik binasının sergi salonunda düzenlenen sergiye Almanya'nın eski Ankara büyükelçileri Eckart Cuntz ve Wolf-Ruthart Born ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Ali Kemal Aydın, açılışta yaptığı konuşmada, kültür alanında hizmetler veren NişArt'ın Türk sanatçılarını Almanya'da tanıtma çabalarını takdir ettiğini söyledi.

Aydın, serginin Almanya'nın diğer kentlerinde de sergilenmesinin Türkiye'nin Almanya'daki kültürel tanıtımına katkı sağlayacağını kaydetti.

Sanatçı Funda Tarakçıoğlu da Büyükelçi Ali Kemal Aydın ve eşi Berna Aydın'a Atölye adlı kitabını hediye etti.

Açılışın ardından davetliler resim sergisini gezdiler.

Küratörlüğünü Gül Argüner'in yaptığı sergide Aynur Arıkan, Emine Ertürk, Funda Tarakçıoğlu, Nihal Arık, Cansu Çelikkol, Gül Duryamaz Güdücü, Vahide Karakaya, Yurdanur Erkılıç, Çiler Coşkun, Faika Sakkaoğlu, Yeşer Yılmaz Meriç, Müge Uğurlu Çerkes, Tuba Gültekin, Fulya Halilcikoğlu, Sinem Demirci, Beyza Salcı, Ömür Eke ve Tülin Gizen adlı sanatçıların eserleri yer alıyor.

