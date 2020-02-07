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Doğaya 2001 ekmek bırakıp, dua ettiler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 09:23 | Son Güncelleme

Erzurum esnafı, son günlerde yaşanan deprem, terör, çığ ve uçak kazası gibi olayların bir daha meydana gelmemesi için Pir Ali Baba Türbesi'nin bulunduğu dağlık alana yaban hayvanlar için 2001 ekmek bıraktı.

Erzurum'u doğal afetlerden korumak için 487 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan 'Binbir Hatim' geleneği 13 Aralık'ta başladı. Bir ay boyunca çeşitli camilerde okunan 45 bin 835 hatim duası yaklaşık 5 bin kişinin katılımı ile 17 Ocak Cuma günü Ulu Cami'de yapıldı. Hatimler sürdüğü günlerde Muhittin Olçun, Pir Ali Baba'nın merkez Palandöken ilçesine bağlı Dutçu köyündeki türbesinin bulunduğu dağa yaban hayvanlar için araçlarla götürdüğü 1001 ekmek bıraktı. Olçun, son günlerde yaşanan deprem, çığ, uçak kazası ile birlikte terörün de 'def' olması, Çin'de yaşanan 'koronavirüs'ün de ülkemize gelmemesi için yine Pir Ali Baba'nın türbesinin bulunduğu yere giderek bu kez 2001 ekmek bıraktı.

PİR ALİ BABA'NIN SÖZÜ İLE BAŞLAMIŞ

Esnaflığın yanı sıra din adamlığı ve televizyon programcılığı da yapan Olçun, "Pir Ali Baba, 'Eğer her yıl binbir hatim okursanız, Allah bu memleketi özellikle zelzeleden (doğal afetlerden) korur' sözü ile başlayan gelenekte bende yıllardır yaban hayat için doğaya 1001 ekmek bırakıyorum. Ama son günlerde art arda yaşanan felaketler nedeniyle Pir Ali Baba'nın türbesinin bulunduğu dağlık alana gelip dua ederek doğaya bu kez 2001 ekmek bıraktık. İnşallah yaşadığımız bu olayları bir daha ne biz ne de bir başkası yaşamaz" diye konuştu.

Yaban hayata sahip çıkılması gerektiğini sözlerine ekleyen Muhuttin Olçun, "Doğada yiyecek bulamayan vahşi hayvanlar değil köylere şehre bile iner. Aç kurtlar köylere kadar inip köpekleri öldürüyor. Bursa'da domuzlar markete girdi. Hayvanlara huzur vermeyen bir toplumun inan ki kendisi de huzur bulamaz. Doğada yaşayan hayvanlar aslında bize birer emanettir. Bu nedenle onlara sahip çıkmamız gerek" dedi

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
ekmek Pir Ali Baba Erzurum

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