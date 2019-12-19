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Doğaya atılan mangal, ızgara ve pet şişeler öğrenciler tarafından toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 11:13 | Son Güncelleme

Nova Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri, Atatürk Kent Ormanı’nda günübirlik piknikçilerin geride bıraktığı çöpleri toplayarak örnek bir çalışmaya imza attı.

Nova Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri, Atatürk Kent Ormanı’nda günübirlik piknikçilerin geride bıraktığı çöpleri toplayarak örnek bir çalışmaya imza attı. Piknik alınana vatandaşlar tarafından bırakılan mangal, ızgara, pet şişe ve sofra bezi gibi malzemeler öğrencileri şaşkına çevirdi.
Nova Çevre Gönüllüleri, daha temiz bir tabiat için ellerine aldıkları çöp poşetleriyle piknik alınını temizledi. Mangalından ızgarasına, pet şişesinden sofra bezine, kıyafetinden ayakkabısına kadar atılan malzemeleri gören öğrenciler gözlerine inanamadı. Öğrencilerin Kent Ormanı’nda çevre temizliği yaparak bir farkındalık projesini hayata geçirdiklerini belirten Okul Kurucusu Canan Topsakal, dünyanın en büyük sorunlarından birinin çevre kirliliği olduğuna dikkat çekti. Topsakal, çevrenin kirlenmesinde doğaya atılan çöplerin yanı sıra fabrikaların kimyasal atıkları ile bacalarından çıkan küller ve toprağı zehirleyen kimyasallar gibi pek çok unsurun etkili olduğunu ifade etti. Canan Topsakal, “Eğer bu dünyada yaşamaya devam etmek istiyorsak, doğayı kendini temizleyecek kadar kirletmeliyiz. Fazla çevre kirliliği dünyada insan da dâhil olmak üzere bütün canlıları tehdit eder” diye konuştu.
Canan Topsakal, “Öğrencilerimiz çevre meselelerine dikkat çekmek adına Atatürk Kent Ormanı’nda unutkan Bursalıların geride bıraktıklarını topladılar” değerlendirmesinde bulundu.
Fitness Öğrenci Kulübü Koordinatörü Hakan Bulat ise, “Özellikle de çalılık diplerine ve ormanın içlerine baktık. Pet şişe, naylon torba, ambalaj atıkları tahmin edilen çöplerdi. Öğrenciler, tel ızgaralar, mangallar, giysiler, ayakkabılar, örtüler gibi doğaya terk edilmiş malzemeleri görünce oldukça şaşırdılar. Toplayabildiğimiz kadarını topladık, yanımızda getirdiğimiz büyük çöp poşetlerine doldurarak çöp konteynırlarının yanına bıraktık” dedi.

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